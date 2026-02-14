«J’y vais pour mettre des tartes» : Il raconte une bagarre générale qui change l’histoire de l’OM, «c’est moi le débile»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est une bagarre qui a tout changé pour l’OM. Et deux Marseillais de l’époque ont d’ailleurs raconté cette soirée très particulière pour le club phocéen et qui a peut-être privé les Marseillais d’un succès historique.

C’est une rencontre qui a probablement changé l’histoire de l’OM. En 1999, les Marseillais disputent une demi-finale de Coupe de l’UEFA contre Bologne et se qualifient grâce au but à l’extérieur. Après 0-0 au Vélodrome, l’OM obtient un nouveau nul à Bologne (1-1) marqué par une énorme bagarre après le match. Et si cela n’a pas de conséquence sur la qualification de l’OM pour la finale, de nombreux joueurs seront suspendus pour défier Parme. Et non des moindres. En effet, Rolland Courbis, alors entraîneur de Marseille a l’époque, sera privé de Christophe Dugarry, William Gallas, Peter Luccin, Hamada Jambay et Fabrizio Ravanelli pour défier Parme qui survolera la finale (3-0), privant l’OM d’un deuxième titre européen.

Luccin interpelle Dugarry Présent au micro de RMC, Peter Luccin en a profité pour interpeller Christophe Dugarry sur cet événement, craignant que le champion du monde 1998 ne lui en veuille : « Il m’en a voulu pendant longtemps… J’avais écouté une interview de lui sur ce sujet, et j’aimerais bien remettre un peu les pendules à l’heure. J’aimerais qu’il me dise vraiment ce qu’il m’a reproché sur ce match de Bologne ». Mais Christophe Dugarry lui répond et le rassure, promettant qu’il s’en veut d’abord à lui même.