«Une connerie» en signant à l’OM : Le clan De Zerbi se lâche !

Axel Cornic

Un peu plus d’un an et demi après sa signature, Roberto De Zerbi a été remercié par l’Olympique de Marseille et a quitté le club. Une décision forte, puisque les dirigeants phocéens semblaient avoir choisi le technicien italien en construisant tout le projet autour de lui. Et dans l'entourage de ce dernier, les langues commencent à se délier...

C’est un échec cuisant. Considéré comme l’un des entraineurs les plus talentueux de sa génération, Roberto De Zerbi semblait être l’homme parfait pour l’OM. La belle histoire n’a finalement pas duré longtemps, puisqu'après une première saison réussie, l’Italien a enchainé les déconvenues et finalement, le club a annoncé la décision de se séparer de lui.

« Je le dis, parce que je lui ai déjà dit en prive : pour moi il a fait une connerie en acceptant d’aller à l’OM » Ce choix est très critiqué du côté de l’Italie, où certains semblaient avoir flairé le mauvais coup... en prévenant l’ancien entraineur de Sassuolo et de Brighton de ne pas signer à l’OM ! « Je le dis, parce que je lui ai déjà dit en prive : pour moi il a fait une connerie en acceptant d’aller à l’OM. Il avait toutes les équipes de Premier League qui le voulaient ! » a expliqué Michele Criscitiello, directeur de SportItalia, connu pour être assez proche de Roberto De Zerbi.