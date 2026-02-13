«Il y a eu une approche, mais... » : Ces raisons qui ont poussé un international à recaler l'OM

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina et de CJ Egan-Riley. Dans le même temps, un autre défenseur central aurait pu migrer vers Marseille. Approché par la direction olympienne, cet international espagnol a finalement préféré faire son retour en Liga.

Grâce à sa deuxième place en Ligue 1, acquise lors de la saison 2024-2025, l'OM a validé son ticket pour la Ligue des Champions. Pour permettre à leur équipe première de faire bonne figure en C1, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont régalé Roberto De Zerbi. En effet, le président et le directeur sportif de l'OM lui ont offert douze joueurs au total lors du dernier mercato estival : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.

Il rêve de l'OM : Voilà l'entraîneur parfait pour remplacer Roberto De Zerbi ? https://t.co/vFulXAbpRC — le10sport (@le10sport) February 13, 2026

Approché par l'OM, il a préféré revenir en Espagne Lors de la dernière fenêtre de transferts, l'OM s'est renforcé massivement en défense, ayant recruté notamment quatre défenseurs centraux : Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina et CJ Egan-Riley. Comme il l'a avoué lui-même, Aymeric Laporte aurait pu également migrer vers Marseille à l'intersaison 2025. Toutefois, l'international espagnol a préféré faire son retour en Liga, du côté de l'Athletic Bilbao.