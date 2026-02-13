«Il y a eu une approche, mais... » : Ces raisons qui ont poussé un international à recaler l'OM

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina et de CJ Egan-Riley. Dans le même temps, un autre défenseur central aurait pu migrer vers Marseille. Approché par la direction olympienne, cet international espagnol a finalement préféré faire son retour en Liga.
Grâce à sa deuxième place en Ligue 1, acquise lors de la saison 2024-2025, l'OM a validé son ticket pour la Ligue des Champions. Pour permettre à leur équipe première de faire bonne figure en C1, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont régalé Roberto De Zerbi. En effet, le président et le directeur sportif de l'OM lui ont offert douze joueurs au total lors du dernier mercato estival : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.
Approché par l'OM, il a préféré revenir en Espagne
Lors de la dernière fenêtre de transferts, l'OM s'est renforcé massivement en défense, ayant recruté notamment quatre défenseurs centraux : Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, Facundo Medina et CJ Egan-Riley. Comme il l'a avoué lui-même, Aymeric Laporte aurait pu également migrer vers Marseille à l'intersaison 2025. Toutefois, l'international espagnol a préféré faire son retour en Liga, du côté de l'Athletic Bilbao.
«J’étais décidé à revenir aux sources»
« Il y a eu une approche, oui. Il y avait des intérêts, pas seulement de l’OM, mais aussi d’autres clubs. Il y avait l’idée de me rapprocher de la maison, de mon père, ma famille. J’étais décidé à revenir aux sources. C’est ce qui m’a fait revenir à Bilbao. Je ne l’ai jamais dit avant aujourd'hui, mais dès la première année en Arabie saoudite (Al Nassr), je me suis rendu compte que ce n’était pas vraiment ce que je recherchais. J’en ai parlé au club dès la première année, ils m’ont demandé de patienter. C’est resté la même chose, j’ai eu quelques soucis là-bas, rien de grave, qu’on n’a pas su gérer. On a décidé de ne pas continuer sur une troisième année. Il y avait aussi l’aspect familial qui était important pour moi », a révélé Aymeric Laporte (31 ans), invité de l'émission Génération After (RMC Sport) ce jeudi.