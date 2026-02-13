Il rêve de l'OM : Voilà l'entraîneur parfait pour remplacer Roberto De Zerbi ?

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Roberto De Zerbi n'est plus l'entraîneur de l'OM, un an et demi après son arrivée sur le banc marseillais. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent, mais un grand favori se dégage ces dernières heures.

Roberto De Zerbi n'a pas résisté au mois de janvier catastrophique de l' OM puisqu'il a été démis de ses fonctions et n'est officiellement plus l'entraîneur du club phocéen. Par conséquent, il faut désormais lui trouver un successeur et alors que plusieurs noms circulent, un grand favori se dégage : Habib Beye .

🚨 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗞 𝗠𝗖 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗧 🇺🇸 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗔𝗨 𝗩𝗘́𝗟𝗢𝗗𝗥𝗢𝗠𝗘 𝗦𝗔𝗠𝗘𝗗𝗜 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗢𝗠 - 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗦𝗕𝗢𝗨𝗥𝗚 ! 🏟️ La visite est prévue de longue date mais sera aussi l'occasion pour le propriétaire de parler de la succession de Roberto de Zerbi. 👀 Habib Beye reste… pic.twitter.com/vCmypjtr4x

Et l'ancien international sénégalais présente l'avantage de parfaitement connaître l'environnement marseillais puisqu'il a évolué à l' OM durant quatre saisons, entre 2004 et 2007. Libre depuis l'annonce de son départ du Stade Rennais , Habib Beye n'a d'ailleurs jamais caché qu'il rêvait d'un retour à l' OM . « Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire », confiait-il par exemple en 2024 auprès de L'EQUIPE.

Le profil parfait pour remplacer De Zerbi ?

Mais est-ce pour autant le profil parfait pour mettre fin à la crise que connaît actuellement l'OM ? L'ancienne internationale française Laure Lepailleur en doute fortement. « Non mais Habib Beye, c’est n’importe quoi. […] Je trouve que ce club est assez particulier et Habib Beye, on a beau dire ce qu’on veut, c’est finalement un entraîneur qui est très peu expérimenté. Il a son expérience au Red Star, il a son expérience avec Rennes qui, au final, se termine très mal. On connait le contexte marseillais. Alors certes, il a joué là-bas, mais il y a eu peut-être un désamour des joueurs. On sait aussi qu’il n’a pas tenu son vestiaire du côté de Rennes, et ça a été aussi l’une des problématiques quand on a vu les différentes mises à l’écart, et notamment dernièrement (Brice) Samba », a-t-elle lancée sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.

Selon vous, Habib Beye est-il le meilleur entraîneur pour l'OM ?