OM - Habib Beye à Marseille : La vieille photo qui fait parler sur les réseaux !

Amoureux de l’OM, Habib Beye pourrait vivre son « rêve » qu’il a déjà partagé dans les médias par le passé : entraîner l’Olympique de Marseille. Libre de tout contrat depuis son licenciement au Stade Rennais en début de semaine, le natif de Suresnes est en lice pour la succession de Roberto De Zerbi sur le banc de touche du club phocéen. Un vieux dossier ressort sur la toile…

Tout va très vite dans le football. Cette première moitié de semaine le prouve. Lundi, Habib Beye a été limogé de son poste d’entraîneur du Stade Rennais six jours seulement après l’élimination en 1/8ème de finale de Coupe de France au Vélodrome face à l’OM (0-3 ) et au surlendemain d’une ultime défaite en terres lensoises (1-3). Cependant, moins de 48 heures plus tard, ce fut au tour de son bourreau en coupe nationale de perdre son poste. D’un « commun accord » Roberto De Zerbi et les dirigeants de l’OM ont mis un terme à leur collaboration à un an et demi de l’expiration du contrat de l’Italien.

Y'a pas que #Bielsa qui a la glacière à Marseille 😁 Biba aussi @Evacelyne pic.twitter.com/TdpTP9NB54 — Habib Beye (@BeyeHabib) July 30, 2017

«Marseille veut faire Habib Beye» Et maintenant ? Les contacts existeraient entre Habib Beye et le comité directeur de l’Olympique de Marseille. L’ex-capitaine de l’équipe première du club phocéen où il a joué entre 2003 et 2007 a déjà fait savoir par le passé qu’il rêverait de s’asseoir sur le banc de touche de l’OM. Est-ce le moment propice ? Les discussions se multiplient en coulisses selon le journaliste de RMC : Fabrice Hawkins. « Marseille veut faire Habib Beye. Mais bon, vous comprenez bien que le Stade Rennais qui négocie les indemnités de départ de Beye, s'ils savent que l'OM veut le recruter, ce n'est pas tout à fait la même chose. Habib Beye vient en réclamant ses salaires jusqu'à la fin de son contrat, il veut tout. Sauf que le problème c'est derrière Rennes sait aussi qu'il peut avoir un poste à l'OM. Et il faut que ça aille vite donc il est un peu le couteau sous la gorge et il n'est pas dans les meilleures conditions pour négocier ».