«J’ai proposé ma démission...» : C’est la crise à Marseille, un journaliste se moque de l’OM !

L’hiver est très chaud à Marseille. En pleine période de mercato, l’OM a pris la porte en pleine figure fin janvier lors de la dernière journée de saison régulière de Ligue des champions. S’en est suivie une crise qui est toujours d’actualité au niveau institutionnel, mais aussi sportif. La correction infligée par le PSG dimanche dernier (5-0) a entraîné le départ de Roberto De Zerbi. Pour ce qui est de la suite de la série, un journaliste a profité de la situation pour faire du troll.

La claque de trop ? En ce début d’année 2026, l’Olympique de Marseille a essuyé plusieurs revers avec des répercussions plus ou moins élevées pour la suite de la saison des Marseillais. Défaits contre Nantes à la reprise du championnat (0-2), ce sont surtout les échecs contre Liverpool et le Club Brugge (0-3 à chaque fois) qui ont pesé dans la balance concernant l’avenir de Roberto De Zerbi. L’OM est sorti par la petite porte en Ligue des champions causant un séisme dans la cité phocéenne. Quelques jours plus tard, le déplacement à Paris chez l’ennemi historique a scellé le sort de l’Italien. 5 buts à 0, une manita qui entre dans l’histoire des Classicos puisque c’est l’écart le plus conséquent au tableau d’affichage.

Benatia a proposé de démissionner, Longoria et McCourt auraient refusé Dans la nuit de mardi à mercredi, aux alentours de 2h30, l’Olympique de Marseille faisait une communication officielle sur le licenciement de Roberto De Zerbi. D’un « commun accord » les deux parties se séparaient. Liant son avenir au coach qu’il avait pris le soin de nommer en juin 2024 avec son président Pablo Longoria, Medhi Benatia souhaitait prendre ses responsabilités selon RMC Sport. C’est pourquoi, en parallèle de cette rupture avec l’entraîneur italien, le directeur du football de l’OM aurait lui aussi proposé sa démission aux hauts décideurs du club phocéen à savoir Longoria et le propriétaire Frank McCourt. Une démission « immédiatement refusée » d’après le média qui a assuré mercredi soir. Au cours d’une réunion avec les joueurs mercredi, Benatia leur aurait confié qu’il avait proposé de quitter ses fonctions en même temps que De Zerbi. « Le coach n’est plus là, il a assumé. Moi je suis prêt aussi à prendre mes responsabilités et à quitter le club, même si je resterai à Marseille car j’aime cette ville et j’aime ce club ».