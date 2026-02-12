Succession de De Zerbi : Il a trouvé l’entraîneur parfait pour l’OM (son nom ne va pas plaire aux supporters)

Alors que Roberto De Zerbi a officiellement été démis de ses fonctions, plusieurs noms ont déjà été évoqués pour lui succéder. Sur les ondes de RMC, un consultant en a donné un autre qui, selon lui, conviendrait parfaitement, mais beaucoup de supporters de l’OM risquent de ne pas être du même avis.
C’est désormais la grande question du côté de l’OM : qui va remplacer Roberto De Zerbi ? Si Habib Beye semble être l’option privilégiée à l’heure actuelle, les noms d’Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria, et de Sergio Conceiçao, en poste à Al-Ittihad, ont également été évoqués. Pour Eric Di Meco, il faut avant tout un entraîneur qui connaisse bien la Ligue 1 et Marseille.
« Il faudrait un entraîneur qui connaisse la Ligue 1 »
« Je pense déjà qu’il faudrait un entraîneur qui connaisse la Ligue 1. Parce que souvent les entraîneurs sont surpris quand ils arrivent chez nous. Il faudrait un entraîneur qui connaisse un peu le microcosme marseillais et quelqu’un qui est capable de réveiller ce vestiaire. Conceiçao, c’est vrai que c’est un gros caractère. Alors attention, par rapport à De Zerbi, c’est pas mal non plus. S’ils n’ont pas supporté De Zerbi, je ne sais pas s’ils vont supporter Conceiçao », a déclaré Eric Di Meco dans Rothen s’enflamme sur RMC.
Pour Di Meco, le meilleur profil serait « un garçon comme Galtier »
L’ancien joueur de l’OM a alors donné un nom qui conviendrait parfaitement selon lui : « Le meilleur profil que je verrais, mais il n’est pas dispo, en tout cas pas tout de suite, ce serait un garçon comme (Christophe) Galtier. À Saint-Etienne, il avait récupéré une équipe moribonde, il les a maintenus et leur a fait gagner une Coupe de la Ligue. De partout où il est passé, il a gagné. Et puis s’il y a bien quelqu’un qui connaît le club et l’environnement, c’est lui. Sauf qu’il n’est pas libre. » En plus d’être actuellement sous contrat avec le Neom FC, jusqu’en juin 2027, Christophe Galtier avait décidé de rejoindre le PSG en 2022 à son départ de l’OGC Nice. S’il est originaire de Marseille et a l’avantage de bien connaître l’OM, de nombreux supporters ne lui ont pas pardonné et tout porte à croire qu'il ne serait pas accueilli très chaleureusement. « Il faut quelqu’un qui connaisse cette ville, ce club, ce championnat. Pour moi, il n’y a pas besoin d’un (Enzo) Maresca pour aller chercher les objectifs cette année », a conclu Eric Di Meco.