Succession de De Zerbi : Il a trouvé l’entraîneur parfait pour l’OM (son nom ne va pas plaire aux supporters)

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Roberto De Zerbi a officiellement été démis de ses fonctions, plusieurs noms ont déjà été évoqués pour lui succéder. Sur les ondes de RMC, un consultant en a donné un autre qui, selon lui, conviendrait parfaitement, mais beaucoup de supporters de l’OM risquent de ne pas être du même avis.

C’est désormais la grande question du côté de l’OM : qui va remplacer Roberto De Zerbi ? Si Habib Beye semble être l’option privilégiée à l’heure actuelle, les noms d’Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria, et de Sergio Conceiçao, en poste à Al-Ittihad, ont également été évoqués. Pour Eric Di Meco, il faut avant tout un entraîneur qui connaisse bien la Ligue 1 et Marseille.

Départ de De Zerbi : Deux figures importantes de l’OM vont le suivre ? https://t.co/d6w4TmdPSv — le10sport (@le10sport) February 11, 2026

« Il faudrait un entraîneur qui connaisse la Ligue 1 » « Je pense déjà qu’il faudrait un entraîneur qui connaisse la Ligue 1. Parce que souvent les entraîneurs sont surpris quand ils arrivent chez nous. Il faudrait un entraîneur qui connaisse un peu le microcosme marseillais et quelqu’un qui est capable de réveiller ce vestiaire. Conceiçao, c’est vrai que c’est un gros caractère. Alors attention, par rapport à De Zerbi, c’est pas mal non plus. S’ils n’ont pas supporté De Zerbi, je ne sais pas s’ils vont supporter Conceiçao », a déclaré Eric Di Meco dans Rothen s’enflamme sur RMC.