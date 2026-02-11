L’OM connait le prix à payer pour cet entraîneur !

Arrivé à l’été 2024, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’OM, qui a officialisé son départ dans la nuit de mardi à mercredi. La direction olympienne est désormais à la recherche de son remplaçant. En ce sens, un entraîneur aurait fait part de son intérêt pour le banc de Marseille, mais son arrivée aurait un coût conséquent.
C’était la tendance et elle s’est confirmée tard dans la nuit de mardi à mercredi : Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Dans un communiqué, l’OM a annoncé le départ du technicien italien d’un « commun accord ». Si Jacques Abardonado et Romain Ferrier devraient assurer l’intérim samedi face à Strasbourg, plusieurs noms ont déjà été évoqués pour prendre la suite de Roberto De Zerbi.
Des contacts avec Beye, Chelle proposé à l’OM
À commencer par celui d’Habib Beye, qui n’a jamais caché son envie d’entraîner un jour le club dont il a été le capitaine entre 2003 et 2007. L’Equipe confirme cette piste, tout en précisant que pour le moment, aucune offre n’a été faite à celui qui vient d’être démis de ses fonctions au Stade Rennais. Le quotidien sportif confirme par ailleurs qu’Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria, a été proposé à l’OM pour remplacer Roberto De Zerbi.
Conceiçao toujours intéressé mais…
Il y en a un autre qui aurait fait part de son intérêt pour le poste : Sergio Conceiçao. Un entraîneur déjà pisté à l’été 2024 avant que l’Italien ne soit finalement choisi. Selon L’Équipe, le technicien portugais aurait fait savoir qu’il était toujours intéressé à l’idée d’entraîner l’OM, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028 avec Al-Ittihad, bien qu'il n'y ait pas eu de contact concret entre les deux parties. Il présente l’avantage d’avoir d’excellentes relations avec Medhi Benatia, tout comme Pablo Longoria avec son agent, Jorge Mendes. Toutefois, sa venue aurait un coût important, puisque la clause libératoire de Sergio Conceiçao est estimée à 4,5M€.