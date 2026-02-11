CAN 2025 : Une figure de la compétition en négociation avec l’OM ?

Il y a trois semaines, la Coupe d’Afrique des nations livrait son verdict au terme d’un final rocambolesque entre le Maroc et le Sénégal (0-1). Au tour précédent, une sélection voyait ses rêves de sacre s’envoler en perdant notamment face à un joueur bien connu à l’Olympique de Marseille. Et alors qu’une place vient de se libérer dans le groupe de l’OM, une figure de l’équipe nationale en question en profiterait bien…
Une compétition en plein cœur de la saison 2025/2026. Au Maroc, la Coupe d’Afrique des nations a fait vibrer les citoyens de chaque nation participant à cette fête du football africain et s’est soldée par une terrible désillusion par le pays hôte en finale perdue face au Sénégal au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat le 18 janvier dernier (0-1 après prolongation). Un joueur des Lions de l’Atlas est donc rentré bredouille à Marseille, mais pourrait bien avoir croisé la route de son prochain entraîneur.
Du Nigeria à l’OM pour remplacer Roberto De Zerbi ?
Nayef Aguerd a pris part au match à suspense entre le Maroc et le Nigeria en demi-finale de Coupe d’Afrique des nations qui s’est soldé par une victoire marocaine (0-0 puis 4-2 aux tirs au but). Le sélectionneur des Super Eagles Eric Chelle, né à Abidjan en Côte d’Ivoire mais ayant grandi en Provence à Arles notamment, serait dans les petits papiers de la direction de l’OM après l’éviction de Roberto De Zerbi officialisée ce mercredi par le biais d’un communiqué. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25 ».
Eric Chelle prêt à accepter le défi que représente l’OM
La Provence confirme les contacts entre Habib Beye et la direction de l’OM pour le poste d’entraîneur, en affirmant au passage qu’Eric Chelle serait une piste tout autant explorée par les décideurs marseillais. Des premiers échanges se seraient d’ores et déjà déroulés entre Chelle et l’Olympique de Marseille alors que l’entraîneur verrait d’un bon œil le fait de relever le challenge marseillais. Pour rappel, le Nigeria ne participera pas à la Coupe du monde 2026. Toutefois, le quotidien régional assure qu’à l’instant T, nous en sommes qu’au stade embryonnaire de cette opération entre l’OM et Eric Chelle…