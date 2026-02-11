CAN 2025 : Une figure de la compétition en négociation avec l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a trois semaines, la Coupe d’Afrique des nations livrait son verdict au terme d’un final rocambolesque entre le Maroc et le Sénégal (0-1). Au tour précédent, une sélection voyait ses rêves de sacre s’envoler en perdant notamment face à un joueur bien connu à l’Olympique de Marseille. Et alors qu’une place vient de se libérer dans le groupe de l’OM, une figure de l’équipe nationale en question en profiterait bien…

Une compétition en plein cœur de la saison 2025/2026. Au Maroc, la Coupe d’Afrique des nations a fait vibrer les citoyens de chaque nation participant à cette fête du football africain et s’est soldée par une terrible désillusion par le pays hôte en finale perdue face au Sénégal au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat le 18 janvier dernier (0-1 après prolongation). Un joueur des Lions de l’Atlas est donc rentré bredouille à Marseille, mais pourrait bien avoir croisé la route de son prochain entraîneur.

Du Nigeria à l’OM pour remplacer Roberto De Zerbi ? Nayef Aguerd a pris part au match à suspense entre le Maroc et le Nigeria en demi-finale de Coupe d’Afrique des nations qui s’est soldé par une victoire marocaine (0-0 puis 4-2 aux tirs au but). Le sélectionneur des Super Eagles Eric Chelle, né à Abidjan en Côte d’Ivoire mais ayant grandi en Provence à Arles notamment, serait dans les petits papiers de la direction de l’OM après l’éviction de Roberto De Zerbi officialisée ce mercredi par le biais d’un communiqué. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25 ».