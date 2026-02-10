Il n'y a pas que Brahim Diaz : Ce penalty à la CAN 2025 était aussi «un scandale»

La dernière Coupe d'Afrique des Nations a donc été remporté par le Sénégal. Une finale remportée face au Maroc, marquée notamment par le penalty complètement raté de Brahim Diaz qui aurait pu offrir le titre aux Lions de l'Atlas s'il n'avait pas manqué sa panenka. Le joueur du Real Madrid a ainsi été vivement pointé du doigt pour son geste, mais voilà qu'un autre penalty aurait mérité le même traitement.
A domicile, le Maroc rêvait de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas en avaient d'ailleurs la possibilité avec ce penalty sifflé en fin de match face au Sénégal. Si Brahim Diaz avait transformé sa tentative, il aurait alors couronné son pays. Mais voilà que le joueur du Real Madrid a tenté une panenka et s'est complètement loupé face à Edouard Mendy. Brahim Diaz a de quoi s'en vouloir puisque derrière, pendant les prolongations, c'est le Sénégal qui a remporté cette CAN.
« J’ai trouvé ça un peu irrespectueux »
Le geste de Brahim Diaz n'est d'ailleurs toujours pas oublié. Récemment encore, c'est Iliman Ndiaye, champion d'Afrique avec le Sénégal, qui revenait sur ce moment, expliquant alors : « J’ai trouvé ça un peu irrespectueux. Je ne dis pas qu’il voulait nous manquer de respect, mais c’était soit ça, soit il voulait se comporter comme une star après tout ce qui venait de se passer. Je ne sais pas si j’aurais essayé ou non. Mais vous êtes à quelques minutes de devenir le roi de votre pays. Ils n’avaient pas gagné depuis tant d’années et il vous suffisait de marquer le but. Je ne comprends donc pas pourquoi il a fait ça, mais je suis content qu’il l’ait fait. Je pense qu’après ça, nous savions que nous allions gagner ».
« On parle beaucoup de Brahim Diaz, mais... »
Brahim Diaz en a donc essuyé des critiques, mais voilà qu'un autre joueur passerait quelque peu entre les gouttes pour un tir au bout raté. En effet, lors de la demi-finale entre le Maroc et le Nigéria, Samuel Chukwueze s'est lui aussi loupé alors qu'il aurait pu envoyer son pays en finale. Ainsi, sur le plateau de Canal+ Sport Afrique, Nabil Djellit a lâché : « La dernière Coupe d'Afrique des Nations, on rappelle que ça ne s'est pas joué à grand chose pour le Nigéria. Si Chukwueze au lieu de faire une passe au gardien... On parle beaucoup de Brahim Diaz, mais le penalty de Chukwueze c'est un scandale aussi. S'il s'était un peu plus appliqué peut-être que la séance aurait été favorable au Nigéria qui aurait pu aller en finale ».