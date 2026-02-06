CAN 2025 - «C'était la goutte de trop» : Scandale au Maroc, un joueur du Sénégal règle ses comptes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Maroc contre le Sénégal. La première sélection cherchait à mettre un terme à une traversée du désert de 50 ans. La deuxième avait pour but de fêter un deuxième sacre dans cette Coupe d'Afrique des nations. La balance a finalement penché en faveur des Lions de la Teranga et pourtant, tout aurait pu basculer de l'autre côté. Ce qui a enragé l'équipe nationale sénégalaise qui avait même quitté le terrain en plein match criant au scandale. Un membre du groupe est sorti du silence.

Le 18 janvier dernier, le Sénégal a raflé la deuxième Coupe d'Afrique des nations de son histoire. Et ce, sur les terres marocaines. Au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, les Lions de la Teranga se sont offerts le Maroc qui jouait à la maison. Pendant cette finale disputée et pleine de tensions, les Lions de l'Atlas souhaitant à l'époque mettre un terme à 50 ans de disette à la CAN, les esprits se sont échauffés en toute fin de match. La faute à un but refusé pour le Sénégal par l'arbitre de la rencontre pour une intervention irrégulière sur Achraf Hakimi au cours d'un corner puis à un penalty attribué par la VAR après une faute sur Brahim Diaz dans la surface. Sous l'impulsion du sélectionneur Pape Thiaw, les joueurs du Sénégal quittaient la pelouse en signe de protestation.

Pour rappel, Regragui est sous contrat jusqu'au 31 juillet. La fédé a la main... Comme écrit par @HanifBerkane Walid a clairement évoqué des envies de départ. Il n'y a pas de volonté de se séparer de lui c'est le sens du communiqué du #Maroc. Je le vois au Mondial. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 6, 2026

«L’arbitre sifflait tout contre nous» Une scène assez lunaire qui a duré pendant de longues minutes avant que Sadio Mané, le capitaine du Sénégal, parvienne à ramener les troupes sur le terrain pour terminer le match. Taulier du vestiaire des Sénégalais, Idrissa Gueye s'est longuement attardé sur cet épisode en interview avec Onze Mondial. « Le match était tendu des deux côtés, ça calculait beaucoup. On a eu des occasions pour marquer. Le Maroc aussi. C’est une très bonne équipe qui joue très bien au football. Les Marocains courent beaucoup, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, notamment sur nos erreurs et nos pertes de balle. En fin de match, on marque sur coup de pied arrêté, l’arbitre siffle une faute (il coupe). En fait, tout le match, il y a eu plein de petits trucs. L’arbitre sifflait tout contre nous. On savait qu’il ne fallait pas le calculer et que la seule personne qui devait lui parler, c'était moi, car j’étais capitaine pour ce match. Donc, j'allais souvent lui parler tranquillement, en rigolant, en souriant, en discutant avec lui, en essayant de comprendre, en essayant de détendre l'atmosphère au maximum. Et franchement, ça a gâché un peu le match ».