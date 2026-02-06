«Il rêve de jouer pour la France», la blessure qui va lui coûter cher ?

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026, une compétition attendue de pied ferme par de nombreux joueurs. L’équipe de France fera encore une fois partie des favoris, mais reste à savoir quels seront les noms retenus par Didier Deschamps. Un Bleu pourrait d’ailleurs devoir renoncer à la compétition à cause d’une terrible blessure.
Le 11 juin 2026 débutera officiellement la Coupe du monde, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour de nombreux joueurs, c’est l’objectif de la saison et ces derniers espèrent donc arriver en pleine forme pour le début de la compétition. Vainqueurs en 2018, finalistes en 2022, les Bleus auront à coup sûr encore une carte à jouer, surtout que cela sera la dernière sortie de Didier Deschamps, qui a déjà annoncé qu’il laisserait sa place à l’issue de la compétition.
Certaines places sont déjà assurées
Déjà présent en 2018 et en 2022, Kylian Mbappé devrait encore une fois être présent en 2026, lui qui marche sur l’eau avec le Real Madrid et qui est de plus le capitaine de l’équipe de France. Dans les buts, Mike Maignan devrait également être de la partie, tout comme le récent Ballon d’or, Ousmane Dembélé. Certaines places restent encore à prendre, d’autant plus que des possibles blessures pourraient totalement rebattre les cartes.
Mateta pourrait rater la Coupe du monde
Certains joueurs de l’équipe de France ne sont pas épargnés par les blessures, c’est notamment le cas de Jean-Philippe Mateta. Ce dernier s’est d’ailleurs vu recaler par l’AC Milan lors du mercato hivernal à cause d’un problème au genou et cela pourrait d’ailleurs lui faire manquer la Coupe du monde à en croire son entraîneur à Crystal Palace, Oliver Glasner, qui s’est exprimé en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « La première (option) consiste à ménager son genou jusqu'à l'après-Coupe du monde, c'est ce qu'envisage notamment JP, car il rêve de jouer pour la France lors du Mondial. L'autre option est qu'il se fasse opérer. Une opération pourrait l'écarter des terrains pendant deux mois, trois mois, voire six à neuf mois. Les avis divergent, nous ne savons pas encore, mais nous prendrons une décision la semaine prochaine. » Un dossier que Didier Deschamps suivra de près.