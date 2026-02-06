«Il rêve de jouer pour la France», la blessure qui va lui coûter cher ?

Alexis Brunet

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026, une compétition attendue de pied ferme par de nombreux joueurs. L’équipe de France fera encore une fois partie des favoris, mais reste à savoir quels seront les noms retenus par Didier Deschamps. Un Bleu pourrait d’ailleurs devoir renoncer à la compétition à cause d’une terrible blessure.

Le 11 juin 2026 débutera officiellement la Coupe du monde, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Pour de nombreux joueurs, c’est l’objectif de la saison et ces derniers espèrent donc arriver en pleine forme pour le début de la compétition. Vainqueurs en 2018, finalistes en 2022, les Bleus auront à coup sûr encore une carte à jouer, surtout que cela sera la dernière sortie de Didier Deschamps, qui a déjà annoncé qu’il laisserait sa place à l’issue de la compétition.

Le maillot vert de l’équipe de France 🇫🇷 pour la Coupe du monde 2026.



Il envoie. 🤩



📸 @Rode1Kits pic.twitter.com/Qn1zPx93p8 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 30, 2026

Certaines places sont déjà assurées Déjà présent en 2018 et en 2022, Kylian Mbappé devrait encore une fois être présent en 2026, lui qui marche sur l’eau avec le Real Madrid et qui est de plus le capitaine de l’équipe de France. Dans les buts, Mike Maignan devrait également être de la partie, tout comme le récent Ballon d’or, Ousmane Dembélé. Certaines places restent encore à prendre, d’autant plus que des possibles blessures pourraient totalement rebattre les cartes.