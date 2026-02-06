Luis Enrique : Offre refusée, le coup dur loin du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a complètement transformé le club de la capitale. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027, l’avenir de l’Espagnol va commencer à faire couler de l’encre. S’il est convoité par plusieurs cadors européens, l’Asturien aurait refusé une proposition à l’étranger, au grand dam du club offrant. Explications.

Présent sur le banc du PSG depuis bientôt trois ans désormais, Luis Enrique se sent comme un poisson dans l’eau à Paris. Véritable figure de proue du nouveau projet parisien entamé en 2023, le technicien espagnol dispose de conditions de travail idéales à Paris. Surtout, Luis Enrique semble véritablement doté d’un lien fort avec le PSG et ses supporters, et n’a pas hésité à en parler publiquement.

Luis Enrique se voit longtemps au PSG « Rester 10 ans ? Je l’espère, mais la réalité, c’est qu’il est très difficile de rester autant d’années dans un club de haut niveau, précisait l’entraîneur arrivé en 2023. Quand on s’appuie sur la durée de mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans. J’ai eu besoin de me ressourcer parce que l’énergie s’épuise. Mais ici, c’est un projet totalement différent. Je me sens très bien, je suis très à l’aise. Ce serait vraiment super que mon aventure ici dure dix ans », déclarait ainsi l’entraîneur espagnol au moment de prolonger son contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG il y a un an désormais.