Luis Enrique : Offre refusée, le coup dur loin du PSG !

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a complètement transformé le club de la capitale. Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2027, l’avenir de l’Espagnol va commencer à faire couler de l’encre. S’il est convoité par plusieurs cadors européens, l’Asturien aurait refusé une proposition à l’étranger, au grand dam du club offrant. Explications.
Présent sur le banc du PSG depuis bientôt trois ans désormais, Luis Enrique se sent comme un poisson dans l’eau à Paris. Véritable figure de proue du nouveau projet parisien entamé en 2023, le technicien espagnol dispose de conditions de travail idéales à Paris. Surtout, Luis Enrique semble véritablement doté d’un lien fort avec le PSG et ses supporters, et n’a pas hésité à en parler publiquement.
Luis Enrique se voit longtemps au PSG
« Rester 10 ans ? Je l’espère, mais la réalité, c’est qu’il est très difficile de rester autant d’années dans un club de haut niveau, précisait l’entraîneur arrivé en 2023. Quand on s’appuie sur la durée de mes clubs précédents, je ne suis pas resté plus de quatre ans. J’ai eu besoin de me ressourcer parce que l’énergie s’épuise. Mais ici, c’est un projet totalement différent. Je me sens très bien, je suis très à l’aise. Ce serait vraiment super que mon aventure ici dure dix ans », déclarait ainsi l’entraîneur espagnol au moment de prolonger son contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG il y a un an désormais.
L’Espagnol aurait refusé Manchester United
Alors que son avenir devrait être prochainement discuté en interne dans l’éventualité d’une nouvelle prolongation, Luis Enrique est convoité à l’étranger. D’après les dernières révélations du Mirror, Manchester United aimerait le signer l’été prochain, alors qu’il ne restera plus qu’un an de contrat au PSG. Cependant, le média affirme que Luis Enrique a déjà refusé l’offre mancunienne. Du côté de l’état-major des « Red Devils », ce refus de l’Espagnol sonnerait comme un gros coup dur, Luis Enrique étant leur cible prioritaire afin de succéder à Michael Carrick.