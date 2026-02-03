PSG : Safonov, Chevalier... Luis Enrique a-t-il fait le bon choix ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a vendu Gianluigi Donnarumma à Manchester City, et ce, pour le remplacer par Lucas Chevalier. Toutefois, le gardien français vient de perdre sa place de gardien numéro 1, préférant miser sur Matvey Safonov depuis son retour de blessure.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a migré vers Paris. En effet, l'international italien a signé librement et gratuitement au PSG, paraphant un bail de cinq saisons. Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le club de la capitale, Gianluigi Donnarumma est finalement parti plus tôt que prévu. N'ayant pas trouvé d'accord financier avec le PSG pour prolonger, le portier de 26 ans a été transféré à Manchester City lors du dernier mercato estival, et ce, pour une somme proche de 30M€.

Le PSG a remplacé Donnarumma par Chevalier Pour garder sa cage, le PSG a décidé de s'activer sur le mercato. En effet, Luis Enrique a réclamé la signature de Lucas Chevalier à Luis Campos. Et le conseiller football portugais a réussi à faire plier la direction du LOSC grâce à une offre à hauteur de 40M€, hors bonus. Toutefois, Lucas Chevalier est en difficulté depuis son arrivée au PSG.