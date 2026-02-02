Riolo a longtemps clashé un joueur du PSG, c’est fini : «Je l’aime bien»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est un fait, Daniel Riolo est parfois dur dans ses analyses avec certains joueurs de football, et un attaquant du PSG en avait d'ailleurs fait les frais en devenant l'une des victimes favorites de l'éditorialiste de RMC. Mais ce temps semble désormais révolu, puisque Riolo se montre plutôt élogieux en ce moment avec ce joueur du PSG...

Chaque semaine, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo commente à sa manière l'actualité du football et n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Un attaquant du PSG le sait parfaitement, lui qui a longtemps été la cible des tacles et des moqueries de la part de l'éditorialiste : Bradley Barcola. En 2023, au terme d'un match nul entre le PSG et Newcastle en Ligue des Champions au Parc des Princes (1-1), Riolo avait d'ailleurs fait le buzz en le surnommant Bambi et en taclant régulièrement l'attaquant de l'équipe de France. Mais tout cela semble désormais derrière lui.

Transfert raté : Le «fiasco» qui profite à un joueur du PSG https://t.co/iKI0uXjPLd — le10sport (@le10sport) February 2, 2026

Barcola n'est plus surnommé Bambi Dès le mois de décembre 2024, Daniel Riolo avait décidé d'arrêter d'utiliser ce surnom en apprenant de source sûre que Bradley Barcola l'avait mal vécu : « C’est officiellement la fin du surnom Bambi. Tant qu’on ne s’en plaignait pas officiellement et à partir du moment où on m’a dit que ça faisait du mal et qu’on ne comprend pas que c’est une blague. Moi je ne veux pas faire de mal aux gens et comme visiblement son entourage vit très mal le truc et qu’on m’en a informé officiellement, bon bah on va arrêter », avait indiqué Riolo sur RMC. Et dimanche soir, après la victoire du PSG sur la pelouse de Strasbourg en championnat (2-1), il s'est même montré plutôt élogieux envers Bradley Barcola.