Bertrand Latour révèle l'existence d'un malaise sur Canal +

Présent sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Bertrand Latour a évoqué la situation d’un joueur du PSG, arrivé récemment dans la capitale. Un joueur qui n’aurait pas été très bien accueilli au sein du vestiaire parisien, où il serait isolé. A tel point que ses coéquipiers ne seraient pas attristés par ses difficultés.
Après avoir vu le RC Lens battre Le Havre (1-0) vendredi, le PSG a repris son fauteuil de leader de la Ligue 1 dimanche soir en allant s’imposer sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Une victoire importante dont Matvey Safonov a été un des grands artisans, notamment en arrêtant le penalty de Joaquin Panichelli en première mi-temps, alors que les deux équipes étaient encore à égalité.
Chevalier « isolé » dans le vestiaire du PSG ?
Le tout sous les yeux de Lucas Chevalier, rélégué sur le banc depuis le retour de blessure du gardien russe. Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC, l’international (1 sélection) devait devenir le successeur de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City à un an de la fin de son contrat. Une tâche difficile après la deuxième partie de saison exceptionnelle de l’Italien, dont le départ aurait été mal accepté au sein du vestiaire du PSG et cela aurait justement posé des problèmes concernant l’intégration de Lucas Chevalier.
« Tout le monde a eu du mal à accepter que Donnarumma s'en aille »
« Le cas Safonov - Chevalier peut perturber le groupe ? Je ne crois pas, et une des raisons pour lesquelles je pense que ça ne peut pas arriver, ce qui en partie a amené l'échec de Chevalier, je crois que son arrivée ne s'est pas vraiment bien passée », a indiqué le journaliste Bertrand Latour sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir. « Il est au Paris Saint-Germain, mais personne ne le sait vraiment. Je ne pense pas qu'il a un grand soutien de ses partenaires, qu'il y ait une grande peine de ceux qui jouent avec lui qu'il soit passé de numéro un à numéro deux. Et c'est aussi pour ça qu'il affiche cette fébrilité-là. Pour être clair, tout le monde a eu du mal à accepter que Donnarumma s'en aille vu la fin de saison qu'il avait faite. Les premières semaines n'ont pas eu vocation à rassurer ceux qui étaient déjà au Paris Saint-Germain d'un point de vue sportif et d'un point de vue social, de ce que je sais, il est assez isolé. Ca ne fait pas une peine énorme à ses partenaires. »