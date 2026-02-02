Bertrand Latour révèle l'existence d'un malaise sur Canal +

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Bertrand Latour a évoqué la situation d’un joueur du PSG, arrivé récemment dans la capitale. Un joueur qui n’aurait pas été très bien accueilli au sein du vestiaire parisien, où il serait isolé. A tel point que ses coéquipiers ne seraient pas attristés par ses difficultés.

Après avoir vu le RC Lens battre Le Havre (1-0) vendredi, le PSG a repris son fauteuil de leader de la Ligue 1 dimanche soir en allant s’imposer sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Une victoire importante dont Matvey Safonov a été un des grands artisans, notamment en arrêtant le penalty de Joaquin Panichelli en première mi-temps, alors que les deux équipes étaient encore à égalité.

Safonov voltou a fazê-lo 🛑 pic.twitter.com/8U5JH1VK35 — Ligue 1 Português (@Ligue1_POR) February 1, 2026

Chevalier « isolé » dans le vestiaire du PSG ? Le tout sous les yeux de Lucas Chevalier, rélégué sur le banc depuis le retour de blessure du gardien russe. Arrivé l’été dernier en provenance du LOSC, l’international (1 sélection) devait devenir le successeur de Gianluigi Donnarumma, parti à Manchester City à un an de la fin de son contrat. Une tâche difficile après la deuxième partie de saison exceptionnelle de l’Italien, dont le départ aurait été mal accepté au sein du vestiaire du PSG et cela aurait justement posé des problèmes concernant l’intégration de Lucas Chevalier.