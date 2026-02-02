Lucas Chevalier : Cette phrase de Luis Enrique qui ne va vraiment pas rassurer le gardien du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lucas Chevalier a de quoi s’inquiéter pour sa place de titulaire au PSG. Placé sur le banc par Luis Enrique en milieu de semaine au profit de Matvey Safonov, de retour de blessure, l’international français était encore remplaçant face à Strasbourg (2-1) dimanche, rencontre au cours de laquelle le Russe s’est montré décisif, allant jusqu’à impressionner l’entraîneur parisien…

Le PSG n’avait pas le droit à l’erreur en terre alsacienne pour conserver sa place de leader en Ligue 1. Alors que le RC Lens avait parfaitement entamé cette 20e journée de Ligue 1 avec un succès contre Le Havre, les champions de France en titre se sont imposés contre Strasbourg (2-1) dimanche soir grâce à des buts de Senny Mayulu et Nuno Mendes. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de titulariser Matvey Safonov, enchaînant une deuxième titularisation consécutive après avoir disputé le match contre Newcastle en Ligue des champions mercredi, reléguant ainsi Lucas Chevalier sur le banc.

« C’est le meilleur que j’ai eu dans ce domaine » Et le portier russe s’est encore une fois montré décisif sur penalty en arrêtant le tir de Joaquín Panichelli en première période, lorsque les deux équipes étaient encore à égalité (0-0). C’est la cinquième fois de suite que le gardien du PSG stoppe une tentative adverse, de quoi impressionner Luis Enrique. « J’ai eu beaucoup de gardiens dans ma vie d’entraîneur qui ont arrêté des tirs au but. Mais lui, c’est le meilleur que j’ai eu dans ce domaine. Sa capacité à deviner le côté, la place choisie, où le tireur va frapper, c’est très important », s’est enflammé Luis Enrique en conférence de presse, rapporté par Le Parisien.