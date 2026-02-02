Un joueur du PSG remplacé : La «sanction» de Luis Enrique ne passe pas, «c’est d’une violence sans nom»

Depuis qu’il est arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique fait largement parler de lui pour sa gestion d’effectif parfois radicale. Et c’est encore le cas cette saison avec un joueur qui semble désormais avoir perdu sa place dans le onze de départ.
Présent en conférence de presse vendredi, Luis Enrique a justifié et assumé le fait de faire jouer plus régulièrement Matvey Safonov. « Ce que je peux dire, c’est que je suis content d’avoir trois bons gardiens (avec le jeune italien Renato Marin). J’aime la concurrence dans tous les postes. C’est le football moderne », a confié l’entraîneur du PSG. Une décision qui est toutefois largement critiquée puisque Lucas Chevalier, recruté pour 55M€, bonus compris l’été dernier, est relégué au second plan. Et selon l’ancien gardien de but du PSG Jérôme Alonzo, la façon de faire de Luis Enrique est très violente.
«On est entre la sanction et l’humiliation»
« Lucas était déjà dans le dur, mais là, c’est d’une violence sans nom. On est entre la sanction et l’humiliation. Safonov ne revient pas d’une gastro mais d’une fracture de la main. Sportivement, il mérite de rejouer. Mais là, il reprend à peine l’entraînement qu’il est déjà titulaire. C’est comme s’il le faisait jouer avec une attelle ! », lance-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.
Alonzo ne comprend plus Luis Enrique
« Si c’est une manœuvre visant à le piquer, je ne suis pas sûr que Luis Enrique décroche son doctorat de psycho tout de suite. Selon moi le message est clair, c’est : Lucas, tu m’as déçu, Matvey, voilà les clés ! Le poste de gardien est terrible. La seule solution pour le numéro deux est que le numéro un se blesse ou soit bidon. Et entre-temps, il doit montrer qu’il ne lâche pas et qu’il veut s’en sortir », ajoute Jérôme Alonzo. De son côté, José Pierre-Fanfan estime que Lucas Chevalier est désormais reléguée dans la hiérarchie : « Selon moi, Safonov a pris le lead Chevalier est celui dont le potentiel est le plus élevé et c’est d’ailleurs pour cette raison que Luis Enrique l’a recruté l’été dernier. Mais aujourd’hui, il se rend compte que la dynamique penche davantage du côté de Safonov et ça doit lui faire mal au cœur de renier son idée première. Safonov dégage plus d’assurance. Il va falloir que Chevalier se remette la tête à l’endroit et qu’il reparte au boulot car Safonov a pris l’ascendant, je l’imagine bien jouer les barrages face à Monaco. »