Officiel : Du nouveau pour Dro Fernandez après sa signature au PSG !

Amadou Diawara

Lors de ce mercato hivernal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Dro Fernandez au FC Barcelone. En effet, le crack espagnol de 18 ans a paraphé un bail de quatre ans et demi - soit jusqu'au 30 juin 2030 - avec le club de la capitale. Ce dimanche, le PSG a fait une nouvelle annonce officielle sur sa recrue.

Alors qu'il disposait d'une clause libératoire fixée à 6M€, Dro Fernandez a alarmé la direction du PSG. Pour ne pas être en froid avec la direction du FC Barcelone, les hautes sphères parisiennes ont négocié un transfert à hauteur de 8M€, plutôt que de lever l'option unilatéralement. Et le 26 janvier, le PSG a officialisé le recrutement de Dro Fernandez, qui a paraphé un bail de quatre ans et demi, soit jusqu'au 30 juin 2030.

Dro Fernandez a signé au PSG Dès sa signature au PSG, Dro Fernandez a fait part de son immense bonheur d'avoir rejoint un tel club. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot », s'est enflammé le nouveau milieu offensif parisien dans des propos rapportés sur le site officiel du PSG.