Il n'est plus au PSG... mais continue de faire très mal à l'OM

Axel Cornic

Quasiment assuré de participer aux barrages de Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a tout perdu en seulement quelques minutes. De quoi replonger le club phocéen dans la crise et quand c’est comme ça, on peut compter sur les anciens du Paris Saint-Germain pour savonner la planche de Roberto De Zerbi et ses hommes.

Rien ne va plus à Marseille. Quelques jours après la grosse désillusion en Ligue des Champions, l’OM pensait sans aucun doute pouvoir se relancer en Ligue 1. C’est tout l’inverse qui s’est passé, puisque le match nul face au Paris FC (2-2), ne fait qu’aggraver la situation des Marseillais.

Le nul qui fait mal à De Zerbi Lors de la conférence de presse d’après-match, Roberto De Zerbi a semblé assez fataliste face aux mauvais résultats de son équipe. « Je le vis mal, très mal. C'est difficile de l'expliquer, on a dominé 80 minutes et les 10 dernières tout s'est éteint… Certains ont joué au hasard, ont glissé, ont perdu la balle facilement… » a expliqué le coach de l’OM. « Les matches durent 100 minutes, pas 80, mais au-delà de ça il faut avoir faim, c'est la première qualité à avoir. Je l'ai aussi dit aux joueurs ».