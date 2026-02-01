OM : L’échange de maillots qui ne passe pas…

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mercredi soir, le ciel est tombé sur la tête de l’OM. Défait 3-0 par Bruges en Ligue des Champions, le club phocéen a également été éliminé de la compétition suite à un but du gardien de Benfica face au Real Madrid. Une désillusion terrible pour les Marseillais, mais voilà que certains comportements ont étonné à l’issue du match. A commencer par un échange de maillots.

De retour en Ligue des Champions cette saison, l’OM espérait aller le plus loin possible et se qualifier au moins pour les seizièmes de finale. Le club phocéen avait les armes pour, mais voilà que les joueurs de Roberto De Zerbi n’y sont finalement pas arrivés. En effet, avec un bilan de 3 victoires pour 5 défaites, les Marseillais ont fini 25èmes, aux portes du top 24 pour seulement un petit but. Une désillusion terrible pour l’OM suite à laquelle certaines attitudes ne sont pas passées inaperçues.

« Ça reflète un peu la mentalité des joueurs de l’OM » Une scène a ainsi marqué l’esprit de Maxime Chanot à la suite de la défaite de l’OM face à Bruges et son élimination de la Ligue des Champions. C’est ainsi qu’au micro de l’After Foot sur RMC, il a balancé : « C’est un manque de leadership. On n’en a pas trop parlé après Bruges, ils viennent de prendre 3-0, ils sont éliminés, et t’as le capitaine de l’OM qui échange son maillot avec un joueur de Bruges. C’est passé inaperçu. Ça reflète un peu la mentalité des joueurs de l’OM ».