Grosse frayeur pour un ancien joueur de l’OM : «Les pompiers l'ont pris en charge et l'ont transporté à l'hôpital»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un ancien joueur passé par l’OM, devenu entraîneur depuis, a été victime d’un malaise ce dimanche, en marge d’une rencontre de U17 nationaux. Le match a logiquement été arrêté et le principal intéressé pris en charge par les secours avant d’être transporté à l’hôpital, comme l’a raconté un témoin de la scène.

Attaquant de l’OM entre 2006 et 2007, Toifilou Maoulida a entamé sa reconversion en tant qu’entraîneur en 2018. « L’envie d’entraîner est apparue à Nîmes (entre 2014 et 2016), où j’avais un rôle auprès des jeunes comme me l’avait demandé Bernard Blaquart », expliquait-il dans un entretien publié samedi dans les colonnes de L’Équipe. Après avoir été responsable des attaquants à Nîmes, coach des U16 puis des U19 pendant trois ans, il a été adjoint des U19 de l’OM, avant de retourner à Metz, où il a également joué, en 2023.

toifilou Maoulida à @lequipe : "L'entraîneur qui vous a le plus marqué ?



Jean Fernandez. C'est lui qui m'a remis sur pied à Metz, après être venu me chercher à Rennes. Je me suis très bien entendu avec les jeunes du centre de formation, comme Stéphane Borbiconi ou Grégory… — OManiaque (@OManiaque) March 15, 2026

Toifilou Maoulida victime d’un malaise À l’été 2024, Toifilou Maoulida est devenu l’entraîneur des U17 Grenats : « Ça se passe bien. Au-delà des résultats, notre priorité est de faire progresser les joueurs pour qu’ils puissent alimenter l’équipe première. » Ce dimanche, il était opposé à Torcy, une rencontre qui a été marquée par un incident impliquant l’ancien joueur de l’OM. Comme indiqué par L’Équipe, Toifilou Maoulida a été victime d’un malaise un peu avant la mi-temps.