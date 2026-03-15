Grosse frayeur pour un ancien joueur de l’OM : «Les pompiers l'ont pris en charge et l'ont transporté à l'hôpital»

Un ancien joueur passé par l’OM, devenu entraîneur depuis, a été victime d’un malaise ce dimanche, en marge d’une rencontre de U17 nationaux. Le match a logiquement été arrêté et le principal intéressé pris en charge par les secours avant d’être transporté à l’hôpital, comme l’a raconté un témoin de la scène.
Attaquant de l’OM entre 2006 et 2007, Toifilou Maoulida a entamé sa reconversion en tant qu’entraîneur en 2018. « L’envie d’entraîner est apparue à Nîmes (entre 2014 et 2016), où j’avais un rôle auprès des jeunes comme me l’avait demandé Bernard Blaquart », expliquait-il dans un entretien publié samedi dans les colonnes de L’Équipe. Après avoir été responsable des attaquants à Nîmes, coach des U16 puis des U19 pendant trois ans, il a été adjoint des U19 de l’OM, avant de retourner à Metz, où il a également joué, en 2023.
Toifilou Maoulida victime d’un malaise
À l’été 2024, Toifilou Maoulida est devenu l’entraîneur des U17 Grenats : « Ça se passe bien. Au-delà des résultats, notre priorité est de faire progresser les joueurs pour qu’ils puissent alimenter l’équipe première. » Ce dimanche, il était opposé à Torcy, une rencontre qui a été marquée par un incident impliquant l’ancien joueur de l’OM. Comme indiqué par L’Équipe, Toifilou Maoulida a été victime d’un malaise un peu avant la mi-temps.
« Il était conscient mais avait du mal à parler »
« Juste avant la mi-temps, il s'est mis au sol. Il était conscient mais avait du mal à parler. Il n'y a pas eu de problème cardiaque qui nécessitait une prise en charge rapide. Les pompiers l'ont pris en charge et l'ont transporté à l'hôpital. Le délégué a préféré logiquement mettre fin à la rencontre », a raconté un dirigeant de Torcy. Le match n’est donc pas allé à son terme et Metz a confirmé auprès de L’Équipe que Toifilou Maoulida avait été évacué, sans donner plus de précisions sur son état de santé.