Crise à l'OM : La statistique qui enfonce le club !

En ce moment, ça ne va pas à l’OM. Alors que le club phocéen a été éliminé de la Ligue des Champions au terme d’un scénario complètement fou, les joueurs de Roberto De Zerbi n’ont pu faire mieux qu’un match nul ce samedi face au Paris FC (2-2). Clairement, ce résultat n’arrange pas les affaires de l’OM, rejoint au score dans les dernières minutes. Un mal que les Marseillais n’arrivent clairement pas à résoudre depuis le début de la saison.
Après le fiasco en Ligue des Champions, l’OM se devait de réagir. Le rendez-vous était ainsi donné ce samedi après-midi sur la pelouse du Paris FC. On pensait d’ailleurs que les Marseillais allaient repartir avec les 3 points suite aux réalisations de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. L’OM menait ainsi de deux buts, mais voilà que ça n’a pas empêché le PFC de revenir à égalité. En effet, grâce à Jonathan Ikoné à la 82ème minute puis Ilan Kebbal à la 94ème minute, le promu a réussi à arracher le point du match nul.
L’OM craque après la 80ème minute
L’OM doit donc se contenter d’un petit point, mais il y a de quoi avoir des regrets étant donné l’avance qu’il y avait à quelques minutes du coup de sifflet final. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont ainsi craqué après la 80ème minute comme c’est souvent le cas depuis le début de la saison. Un mal très bien illustré par une statistique qui enfonce un peu plus Marseille dans la crise. Comme le rapporte L’Equipe, l’OM est tout simplement l’équipe qui encaisse le plus de buts après la 80ème minute dans les 5 grands championnats.
Ça coûte très cher à l’OM !
Et voilà que ces buts coûtent très cher à l’OM, qui pourrait être bien plus haut sans ces craquages en fin de match. En effet, alors que le club phocéen est 3ème de Ligue 1, il aurait tout simplement pu être en tête du championnat en se montrant plus hermétique en fin de match. Des maux qui touchent également l’OM en Ligue des Champions. Alors que Roberto De Zerbi et ses joueurs ont été éliminés de la compétition, ils auraient pu se qualifier pour les seizièmes de finale sans ces buts après la 80ème minute.