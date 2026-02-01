Crise à l'OM : La statistique qui enfonce le club !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En ce moment, ça ne va pas à l’OM. Alors que le club phocéen a été éliminé de la Ligue des Champions au terme d’un scénario complètement fou, les joueurs de Roberto De Zerbi n’ont pu faire mieux qu’un match nul ce samedi face au Paris FC (2-2). Clairement, ce résultat n’arrange pas les affaires de l’OM, rejoint au score dans les dernières minutes. Un mal que les Marseillais n’arrivent clairement pas à résoudre depuis le début de la saison.

Après le fiasco en Ligue des Champions, l’OM se devait de réagir. Le rendez-vous était ainsi donné ce samedi après-midi sur la pelouse du Paris FC. On pensait d’ailleurs que les Marseillais allaient repartir avec les 3 points suite aux réalisations de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang. L’OM menait ainsi de deux buts, mais voilà que ça n’a pas empêché le PFC de revenir à égalité. En effet, grâce à Jonathan Ikoné à la 82ème minute puis Ilan Kebbal à la 94ème minute, le promu a réussi à arracher le point du match nul.

L’OM craque après la 80ème minute L’OM doit donc se contenter d’un petit point, mais il y a de quoi avoir des regrets étant donné l’avance qu’il y avait à quelques minutes du coup de sifflet final. Les joueurs de Roberto De Zerbi ont ainsi craqué après la 80ème minute comme c’est souvent le cas depuis le début de la saison. Un mal très bien illustré par une statistique qui enfonce un peu plus Marseille dans la crise. Comme le rapporte L’Equipe, l’OM est tout simplement l’équipe qui encaisse le plus de buts après la 80ème minute dans les 5 grands championnats.