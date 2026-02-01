«Ils vont nous siffler» : Quand le Vélodrome fait trembler l’OM

Largué en Ligue 1 et surtout éliminé de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a intérêt à tout miser sur la Coupe de France, où tout semble ouvert depuis la sortie de route du Paris Saint-Germain. Et ça passera par un gros match ce mardi, puisque c’est le Stade Rennais qui se présente au stade Vélodrome pour un 8e de finale qui s’annonce explosif.
Les joueurs de l’OM n’ont peut-être pas senti la colère des supporters. Depuis l’élimination catastrophique de la Ligue des Champions, ils n’ont pas mis un pied à Marseille, puisque Roberto De Zerbi et son staff ont décidé de rester dans la région parisienne avec la rencontre de ce samedi face au Paris FC. Un choix pas vraiment payant, puisque ses hommes n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul...
Weah sait à quoi s’attendre
Mais le retour à Marseille approche, puisque l’OM va jouer au stade Vélodrome son 8e de finale de Coupe de France, face au Stade Rennais. Et certains joueurs semblent craindre l’accueil de l’enceinte phocéenne. « Quel accueil des supporters mardi ? Je pense qu'ils vont nous siffler, mais c’est comme ça hein » a confié Timothy Weah, avant de calmer les choses à quelques jours du choc. « Ce n'est pas le match de la dernière chance. On essaie de construire quelque chose de bien. C'est un match important, on veut continuer l'aventure en Coupe ».
« J'espère que les supporters seront derrière nous »
L’international américain de l’OM a également tenu à passer un message important aux supporters, en cette période de crise. « Si tu veux jouer à l'OM, il faut être fort mentalement. On est en train de créer quelque chose de très bien, on a beaucoup de bons joueurs » a expliqué Weah. « J'espère que les supporters seront derrière nous. Je sais que c'est dur d'être derrière nous vu nos résultats actuels. Mais on vous aime, on aime le club et on doit tous continuer ensemble ».