De Zerbi a identifié un problème à l'OM : Longoria lui répond à la télévision

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Éliminé de la Ligue des Champions, l’OM a vécu une semaine pour le moins troublante. Présent en conférence de presse, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à pointer du doigt sa direction, notamment concernant le manque de stabilité au sein de l’effectif. Ce samedi après-midi, le président marseillais Pablo Longoria lui a indirectement répondu.

La situation est tendue à l’OM. Et pour cause, le club phocéen a été tragiquement éliminé de la Ligue des Champions ce mercredi, après s’être fait corrigé à Bruges (3-0). En conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse du Paris FC, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à pointer du doigt le problème de l’instabilité à Marseille.

L'OM en plein «naufrage» : «Il y a un problème avec tous les joueurs» https://t.co/ALVBStGzOI — le10sport (@le10sport) January 31, 2026

« Il y a toujours 6 ou 7 changements chaque saison, c'est dur d'être compétitif » « J'ai entraîné et préparé l'équipe, je serai sur le banc demain. L'OM est une grande équipe, qui joue avec des joueurs qui sont ensemble depuis trop peu de temps. L'équipe a besoin de temps et de connaissance des joueurs pour progresser. Il y a toujours 6 ou 7 changements chaque saison, c'est dur d'être compétitif. Selon moi, c'est ce que mérite Marseille, ce n'est pas une excuse. Une grande équipe se construit avec la cohésion. On a amené 12 joueurs, on a encore Timber et Nwaneri qui arrivent qui sont deux grands joueurs, on a besoin de temps. Les joueurs m'ont toujours suivi, avec leur caractère qui est différent du mien. Je comprends que certains ne soient pas contents de leur temps de jeu, mais j'ai toujours eu de bonnes relations avec mes joueurs. Quand je n'étais pas suivi, c'est du point de vue du football, pas du point de vue mental. Il n'y a pas de friction liée à la défaite », confiait ainsi De Zerbi.