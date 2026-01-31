Le PSG oublie l'OM et annonce son nouveau rival

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion de France en titre, le PSG est sans surprise le grand favori pour glaner un nouveau titre cette saison. Le club de la capitale, qui a l'habitude de dominer les débats, n'a pas une grande avance pour le moment en Ligue 1. L'été dernier, l'OM avait confié ses envies de rivaliser avec le club de la capitale. Luis Enrique, lui, désigne un tout autre rival...

Depuis le début de la saison, le PSG ne joue pas à un niveau extraordinaire en Ligue 1. Le club de la capitale reste malgré tout au-dessus du lot même si certaines équipes s'accrochent et croient encore à un titre. L'OM, qui était un moment en tête, a pris quelques longueurs de retard, ce qui fait que Luis Enrique ne le considère pas comme un rival direct. L'entraîneur espagnol a désigné ce nouveau rival en conférence de presse.

Luis Enrique désigne Lens comme son rival Victorieux vendredi soir de son match face au Havre, le RC Lens a repris la tête de la Ligue 1 après l'avoir laissée au PSG la semaine dernière. Les Lensois devront toutefois attendre la fin de cette 14ème journée pour être fixés par rapport au PSG qui clora cette journée dimanche face à Strasbourg. C'est en tout cas le rival le plus crédible pour Luis Enrique. « Lens est-il notre principal concurrent pour le titre ? C’est clair ! Il y a Lens et il y a nous. Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c’est Lens. Ils sont différents. Le reste est comme d’habitude. J’aime la pression. S’ils veulent mettre la pression, j’aime ça. Nous sommes habitués à avoir ce type de pression. On doit montrer demain que nous aimons cette pression » assure l'entraîneur espagnol en conférence de presse.