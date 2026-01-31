«On a reçu son meilleur pote» : Documentaire inédit sur Ousmane Dembélé, il en rêve

Pierrick Levallet

Depuis qu’il a raflé le Ballon d’Or et le Trophée FIFA The Best, Ousmane Dembélé a basculé dans une nouvelle dimension sur le plan médiatique. L’attaquant du PSG attire nettement plus l’attention des journalistes. L’un d’entre eux rêverait d’ailleurs de tourner un documentaire inédit sur le joueur de 28 ans.

Ousmane Dembélé est entré dans un nouveau monde ces derniers mois. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, le joueur vedette des Rouge-et-Bleu a été sacré Ballon d’Or 2025 et a également raflé le trophée FIFA The Best. Depuis, l’attaquant de 28 ans a obtenu un nouveau statut aux yeux des médias. L’international français attire beaucoup plus l’attention médiatique qu’avant. Un documentaire pourrait d’ailleurs potentiellement voir le jour sur le champion du monde 2018.

«Regarde-nous…», le souvenir ému de Mbappé avec Dembélé en équipe de France ! https://t.co/ndyqG7jq57 — le10sport (@le10sport) January 30, 2026

«C'était passionnant» Après s’être fait un nom et une réputation avec son émission Clique sur Canal+, Mouloud Achour a lancé un nouveau projet sur la chaîne cryptée : La Grande Classe. Et le journaliste ne s’est pas privé d’afficher l’un de ses rêves avec Ousmane Dembélé. « Il y a quelques mois, on a reçu le meilleur pote d'Ousmane Dembélé (Moustapha Diatta) qui nous a raconté leur histoire commune, c'était passionnant. Si je devais produire un doc, ce serait sur cette histoire d'amitié » a expliqué Mouloud Achour dans un entretien accordé à L’Equipe.