«On a reçu son meilleur pote» : Documentaire inédit sur Ousmane Dembélé, il en rêve

Depuis qu’il a raflé le Ballon d’Or et le Trophée FIFA The Best, Ousmane Dembélé a basculé dans une nouvelle dimension sur le plan médiatique. L’attaquant du PSG attire nettement plus l’attention des journalistes. L’un d’entre eux rêverait d’ailleurs de tourner un documentaire inédit sur le joueur de 28 ans.
Ousmane Dembélé est entré dans un nouveau monde ces derniers mois. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, le joueur vedette des Rouge-et-Bleu a été sacré Ballon d’Or 2025 et a également raflé le trophée FIFA The Best. Depuis, l’attaquant de 28 ans a obtenu un nouveau statut aux yeux des médias. L’international français attire beaucoup plus l’attention médiatique qu’avant. Un documentaire pourrait d’ailleurs potentiellement voir le jour sur le champion du monde 2018.
«C'était passionnant»
Après s’être fait un nom et une réputation avec son émission Clique sur Canal+, Mouloud Achour a lancé un nouveau projet sur la chaîne cryptée : La Grande Classe. Et le journaliste ne s’est pas privé d’afficher l’un de ses rêves avec Ousmane Dembélé. « Il y a quelques mois, on a reçu le meilleur pote d'Ousmane Dembélé (Moustapha Diatta) qui nous a raconté leur histoire commune, c'était passionnant. Si je devais produire un doc, ce serait sur cette histoire d'amitié » a expliqué Mouloud Achour dans un entretien accordé à L’Equipe.
Ousmane Dembélé avec Mouloud Achour après Kylian Mbappé ?
Il y a un peu plus d’un an maintenant, Mouloud Achour avait déjà eu la chance de s’entretenir avec Kylian Mbappé. L’interview avait d’ailleurs été diffusée sur le Canal Football Club en décembre 2024. Désormais, le journaliste projetterait un documentaire qui pourrait s’avérer touchant sur Ousmane Dembélé. Reste maintenant à savoir si la star du PSG pourrait se laisser tenter par une telle idée. Mouloud Achour n’hésitera en tout cas pas sur l’occasion si jamais elle se présente un jour.