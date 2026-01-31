PSG : Un dernier contrat avant les adieux ? «J’aimerais bien», le compte à rebours est lancé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une aventure de huit ans avec le PSG. Voici le pari pris par un taulier du champion d’Europe et assumé dans la presse étrangère avant d’éventuellement faire le choix de tout arrêté. Nul ne sait de quoi sera fait son avenir, pas même lui. Et pourtant, il caresse ce désir avec en prime le rêve d’une vie à aller chercher avec l’entraîneur Luis Enrique.

En 2025, le PSG a tout raflé. Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe ou encore le Coupe intercontinentale. Tout a fini dans l’armoire à trophées du Paris Saint-Germain l’année où l’entraîneur Luis Enrique a prolongé son contrat au sein du club jusqu’en juin 2027 et où d’autres tauliers du vestiaire en ont fait de même, pour l’été 2029 : Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Vitinha.

🔴🔵 Luis Campos: "Quand j'ai contacté Pacho pour la première fois, il était en Équateur. Je lui ai dit: "Je vais me rendre en Équateur, car j'ai besoin de vous rencontrer et de vous présenter le projet du PSG." Il m'a répondu: "Monsieur Luis Campos, vous êtes en train de me dire… pic.twitter.com/RRVDKh7on5 — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) January 29, 2026

«Mon dernier projet ? J'aimerais bien que ce soit le cas» En parallèle, alors que son contrat en tant que conseiller football touchait à sa fin, Luis Campos en a paraphé un nouveau jusqu’à 2030 en restant le conseiller sportif du PSG, mais aussi celui de QSI. Un dernier contrat pour celui qui a travaillé dans les organigrammes du LOSC, de l’AS Monaco ou encore du Real Madrid ? C’est le souhait du dirigeant portugais de 62 ans partagé à la presse espagnole en interview avec Marca. « Lorsque vous avez renouvelé votre contrat avec le PSG il y a quelques mois, vous avez déclaré que ce serait peut-être votre dernier projet dans le football. J'aimerais bien que ce soit le cas. J'ai toujours travaillé par projets, j'ai signé pour cinq ans et les projets comportent différentes phases. La première et la deuxième année sont dures, très difficiles ».