PSG : Un dernier contrat avant les adieux ? «J’aimerais bien», le compte à rebours est lancé

Une aventure de huit ans avec le PSG. Voici le pari pris par un taulier du champion d’Europe et assumé dans la presse étrangère avant d’éventuellement faire le choix de tout arrêté. Nul ne sait de quoi sera fait son avenir, pas même lui. Et pourtant, il caresse ce désir avec en prime le rêve d’une vie à aller chercher avec l’entraîneur Luis Enrique.
En 2025, le PSG a tout raflé. Le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe ou encore le Coupe intercontinentale. Tout a fini dans l’armoire à trophées du Paris Saint-Germain l’année où l’entraîneur Luis Enrique a prolongé son contrat au sein du club jusqu’en juin 2027 et où d’autres tauliers du vestiaire en ont fait de même, pour l’été 2029 : Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou encore Vitinha.
«Mon dernier projet ? J'aimerais bien que ce soit le cas»
En parallèle, alors que son contrat en tant que conseiller football touchait à sa fin, Luis Campos en a paraphé un nouveau jusqu’à 2030 en restant le conseiller sportif du PSG, mais aussi celui de QSI. Un dernier contrat pour celui qui a travaillé dans les organigrammes du LOSC, de l’AS Monaco ou encore du Real Madrid ? C’est le souhait du dirigeant portugais de 62 ans partagé à la presse espagnole en interview avec Marca. « Lorsque vous avez renouvelé votre contrat avec le PSG il y a quelques mois, vous avez déclaré que ce serait peut-être votre dernier projet dans le football. J'aimerais bien que ce soit le cas. J'ai toujours travaillé par projets, j'ai signé pour cinq ans et les projets comportent différentes phases. La première et la deuxième année sont dures, très difficiles ».
«Le jour le plus heureux de ma vie sera...»
Après le PSG, Luis Campos pourrait donc dire stop et partir à la retraite. Avant ça, il aimerait vivre « le jour le plus heureux » de sa vie avec Luis Enrique. « Ensuite, quand on commence à comprendre la culture, la philosophie, l'ambiance et ce qui est demandé, il y a d'autres phases qui ne demandent peut-être pas autant d'énergie ni autant de perte de cheveux, mais qui sont importantes pour votre présence, pour vos conseils. Je dis toujours à Luis : « Le jour le plus heureux de ma vie sera celui où je te verrai remporter d'autres trophées en mangeant un chocolat dans les tribunes, car ce sera le signe que j'ai bien fait mon travail ».