Le moment inquiétant au PSG, «je me suis dit "m*erde", qu'est-ce qu'il va faire ?»

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG a connu une vraie révolution ces dernières années. Mais avant que cela n'aboutisse au succès de l'année 2025, les doutes étaient nombreux, y compris en interne. Avant qu'ils ne soient balayés, même par les adversaires.
L'année 2025 du PSG restera dans les annales du football comme l'une des plus abouties de l'histoire. Et pourtant, tout n'était pas gagné. Lorsque Luis Enrique arrive sur le banc parisien en 2023, il peine à faire l'unanimité notamment par ses choix tactiques. Il faut dire que même Luis Campos a douté. Le directeur sportif parisien raconte une anecdote à ce sujet lorsque le coach espagnol lui annonce sa volonté de créer du mouvement perpétuel, notamment avec ses milieux de terrains.
Luis Enrique a fait douter Luis Campos
« Ce projet du PSG est très beau, car c'est une équipe très jeune qui joue très bien au football, avec un entraîneur incroyable, une direction et un président incroyables. Les conditions sont réunies pour que nous puissions continuer sur la voie du succès et nous ne manquons pas de volonté, même si nous connaissons le football : parfois, vous jouez très bien et vous ne gagnez pas. Il y a deux ans, déjà avec Luis Enrique, nous avons été éliminés en demi-finale contre Dortmund avec cinq ballons sur les poteaux. Si l'un d'entre eux était entré, tout aurait changé. Mais nous avons toujours progressé en tant qu'équipe, l'équipe qui a terminé la saison dernière a beaucoup évolué par rapport à celle qui a disputé les demi-finales l'année précédente et remporté la Liga. Nous pouvons et devons continuer ainsi, car je vois ce que fait l'équipe en termes d'évolution et de nouvelles fonctions », confie-t-il dans une longue interview accordée à MARCA avant de poursuivre.
«Et en vérité, il avait raison»
« Luis ne s'arrête jamais, il en demande toujours plus chaque jour et il imagine chaque jour quelque chose de nouveau. Je me souviens qu'après la première saison, j'étais heureux avec Luis et avec le nouveau projet, nous avions atteint les demi-finales et remporté la Liga, et nous pouvions encore évoluer. Le premier jour de la saison suivante, Luis Enrique est arrivé et m'a dit : "Luis, tu vas voir, les joueurs vont tellement changer de position que l'adversaire ne saura plus où ils sont". "Merde !", me suis-je dit, "qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau ?". Et en vérité, il avait raison », reconnait Luis Campos qui conclut en affirmant que la stratégie de Luis Enrique a même choqué les adversaires. « Au quatrième ou cinquième match, nous avons joué contre Lille et son capitaine, Benjamin André, qui a 33 ans, est venu me voir à la fin du match et m'a dit : "Luis, je n'ai rien compris à ton équipe ! Je ne sais pas où étaient les milieux que je devais marquer ! Ils changeaient tellement de position qu'il est très difficile de jouer contre vous...". C'est là que j'ai réalisé que nous étions en train de construire quelque chose de mieux qu'il y a un an. Et je continue de le percevoir, car malgré les nombreuses blessures que nous avons eues cette année, l'équipe reste fraîche et forte. J'imagine ce que sera le PSG lorsque tous les joueurs seront à nouveau disponibles et au même niveau physique et mental. Nous redeviendrons très forts, car c'est une exigence quotidienne pour tout le monde au club, et surtout pour Luis Enrique lors de ses entraînements », ajoute Luis Campos.