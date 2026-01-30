Le moment inquiétant au PSG, «je me suis dit "m*erde", qu'est-ce qu'il va faire ?»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG a connu une vraie révolution ces dernières années. Mais avant que cela n'aboutisse au succès de l'année 2025, les doutes étaient nombreux, y compris en interne. Avant qu'ils ne soient balayés, même par les adversaires.

L'année 2025 du PSG restera dans les annales du football comme l'une des plus abouties de l'histoire. Et pourtant, tout n'était pas gagné. Lorsque Luis Enrique arrive sur le banc parisien en 2023, il peine à faire l'unanimité notamment par ses choix tactiques. Il faut dire que même Luis Campos a douté. Le directeur sportif parisien raconte une anecdote à ce sujet lorsque le coach espagnol lui annonce sa volonté de créer du mouvement perpétuel, notamment avec ses milieux de terrains.

Luis Enrique a fait douter Luis Campos « Ce projet du PSG est très beau, car c'est une équipe très jeune qui joue très bien au football, avec un entraîneur incroyable, une direction et un président incroyables. Les conditions sont réunies pour que nous puissions continuer sur la voie du succès et nous ne manquons pas de volonté, même si nous connaissons le football : parfois, vous jouez très bien et vous ne gagnez pas. Il y a deux ans, déjà avec Luis Enrique, nous avons été éliminés en demi-finale contre Dortmund avec cinq ballons sur les poteaux. Si l'un d'entre eux était entré, tout aurait changé. Mais nous avons toujours progressé en tant qu'équipe, l'équipe qui a terminé la saison dernière a beaucoup évolué par rapport à celle qui a disputé les demi-finales l'année précédente et remporté la Liga. Nous pouvons et devons continuer ainsi, car je vois ce que fait l'équipe en termes d'évolution et de nouvelles fonctions », confie-t-il dans une longue interview accordée à MARCA avant de poursuivre.