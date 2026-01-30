Officiel : Le PSG annonce une nouvelle qui va rassurer les supporters !

Pierrick Levallet

La soirée de Ligue des champions ne s’est pas déroulée comme prévu pour le PSG ce mercredi. Tenu en échec par Newcastle (1-1), le club de la capitale est sorti du top 8 et jouera donc les barrages. Les Rouge-et-Bleu ont toutefois annoncé une nouvelle qui devrait à coup sûr rassurer les supporters pour la suite de la saison.

Le PSG avait sans doute rêvé d’une meilleure dernière journée de Ligue des champions ce mercredi. Le club de la capitale espérait terminer dans le top 8, mais son match nul contre Newcastle (1-1) l’a finalement relégué à la 11e place. La formation parisienne affrontera ainsi l’AS Monaco ou le FK Qarabag lors des barrages. Et comme si cela ne suffisait pas, un vent d’inquiétude à souffler chez les Rouge-et-Bleu.

Vive inquiétude pour Kvaratskhelia après Newcastle Le PSG avait en effet perdu Khvicha Kvaratskhelia sur blessure ce mercredi. Le Géorgien, touché à la cheville, avait quitté ses partenaires peu après la demi-heure de jeu et les images étaient inquiétantes puisqu’il a directement regagné les vestiaires sans pouvoir poser le pied au sol. La durée d’indisponibilité de l’ailier de 24 ans était encore à déterminer. Et finalement, sa blessure serait beaucoup moins grave qu’escompté.