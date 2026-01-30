Luis Enrique au PSG : «Il doit dormir avec les doigts dans une prise électrique»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, le PSG décidait de changer d’entraîneur. Christophe Galtier n’ayant pas convaincu, le Français a donc été remplacé. Après avoir étudié de nombreuses pistes, le choix des Parisiens s’est finalement porté sur Luis Enrique. Parti quelques mois plus tôt de son poste de sélectionneur de l’Espagne, il a donc rebondi au PSG où c’est visiblement une sacrée personnalité.

Le PSG a-t-il enfin trouvé SON entraîneur ? Depuis l’arrivée du Qatar, on a assisté à une certaine instabilité sur le banc du club de la capitale, où personne n'arrivait réellement à convaincre sur la durée. Une tendance qui est peut-être terminée avec Luis Enrique. C’est en 2023 que l'Espagnol a pris place sur le banc parisien et pour le moment c’est un véritable succès avec bien évidemment cette Ligue des Champions en point d’orgue. Le PSG n’est pas déçu de Luis Enrique à tel point qu’un an après l’avoir prolongé, il est déjà question d’un nouveau contrat jusqu’en 2030 pour l’Espagnol.

« Il doit dormir avec les doigts dans une prise électrique tellement il a d’énergie » Luis Enrique fait ainsi aujourd’hui les beaux jours du PSG où Luis Campos peut le côtoyer quotidiennement. Le dirigeant portugais peut d’ailleurs témoigner de la sacrée personnalité de l’entraîneur parisien. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait lors d’un entretien accordé à Marca : « Luis Enrique est-il aussi perfectionniste, intense et exigeant qu'il en a l'air ? Absolument. Il doit dormir avec les doigts dans une prise électrique tellement il a d'énergie. Chaque jour, il arrive avec la volonté d'évoluer, de progresser ».