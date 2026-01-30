Luis Enrique au PSG : «Il doit dormir avec les doigts dans une prise électrique»

En 2023, le PSG décidait de changer d’entraîneur. Christophe Galtier n’ayant pas convaincu, le Français a donc été remplacé. Après avoir étudié de nombreuses pistes, le choix des Parisiens s’est finalement porté sur Luis Enrique. Parti quelques mois plus tôt de son poste de sélectionneur de l’Espagne, il a donc rebondi au PSG où c’est visiblement une sacrée personnalité.
Le PSG a-t-il enfin trouvé SON entraîneur ? Depuis l’arrivée du Qatar, on a assisté à une certaine instabilité sur le banc du club de la capitale, où personne n'arrivait réellement à convaincre sur la durée. Une tendance qui est peut-être terminée avec Luis Enrique. C’est en 2023 que l'Espagnol a pris place sur le banc parisien et pour le moment c’est un véritable succès avec bien évidemment cette Ligue des Champions en point d’orgue. Le PSG n’est pas déçu de Luis Enrique à tel point qu’un an après l’avoir prolongé, il est déjà question d’un nouveau contrat jusqu’en 2030 pour l’Espagnol.
« Il doit dormir avec les doigts dans une prise électrique tellement il a d’énergie »
Luis Enrique fait ainsi aujourd’hui les beaux jours du PSG où Luis Campos peut le côtoyer quotidiennement. Le dirigeant portugais peut d’ailleurs témoigner de la sacrée personnalité de l’entraîneur parisien. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait lors d’un entretien accordé à Marca : « Luis Enrique est-il aussi perfectionniste, intense et exigeant qu'il en a l'air ? Absolument. Il doit dormir avec les doigts dans une prise électrique tellement il a d'énergie. Chaque jour, il arrive avec la volonté d'évoluer, de progresser ».
« Luis Enrique va te « tuer » très vite »
Luis Campos a également pu en dire plus sur les méthodes très fermes de Luis Enrique quand il s’agit de recruter un nouveau joueur du PSG. « Quand on parle à un joueur de son intégration à notre projet, on lui présente d'abord le projet sportif collectif, ce qu'est le PSG, puis le projet individuel pour le joueur, car ce sont deux choses différentes et toutes deux importantes. Ça ne sert à rien de recruter de bons joueurs si on n'a pas de place pour eux. Luis Enrique me demande de dire une chose à chaque joueur : « Si tu ne comptes pas t'entraîner à fond tous les jours, ne viens pas, car si tu ne t'entraînes pas à fond tous les jours, Luis Enrique va te « tuer » très vite. Tu dois comprendre que chaque entraînement est comme un match contre la ou les meilleures équipes du monde, et tu vas devoir tout donner chaque jour », a ainsi confié le conseiller sportif du PSG.