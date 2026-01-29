Ligue des Champions : L’OM éliminé, «il peut y avoir des conséquences» sur le PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la défaite à Bruges ce mercredi, l’OM pouvait encore se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Malheureusement, à cause d’un but du gardien de Benfica à la fin du match face au Real Madrid, le club phocéen termine à la 25ème et est donc éliminé de la compétition. Forcément, la déception est immense à Marseille et il va falloir se relever. Et si cela avait certaines répercussions négatives… sur le PSG ?

L’OM avait quasiment toutes les chances de son côté pour poursuivre en Ligue des Champions et passer cette première phase. Le club phocéen aurait ainsi pu et dû disputer les seizièmes de finale de la compétition dans quelques semaines, mais les choses se sont finalement passées autrement. Battu par Bruges (3-0), l’OM a également vu le Benfica inscrire un but dans les ultimes instants de son match face au Real Madrid synonyme d’élimination. Il n’y aura donc plus de Ligue des Champions pour la fin de la saison. Un énorme mal mais pour un bien également ?

Ukrainian goalkeeper Anatoliy Trubin scores a last-minute goal to send @SLBenfica into the Champions League play-offs. Unreal. 🇺🇦🧤⚽️ pic.twitter.com/GmZ9Y3zGyB — Ukraine / Україна (@Ukraine) January 29, 2026

L’OM va pouvoir rattraper le PSG ? Eliminé de la Coupe d’Europe, l’OM doit vite digérer. Afin de permettre de concurrencer au maximum le PSG en Ligue 1 ? Avec ce revers sur la scène européenne, le club phocéen pourrait ainsi se reconcentrer au maximum sur le championnat et cela pourrait un danger à terme pour le club de la capitale comme l’a expliqué Laurent Perrin lors d'un chat organisé par Le Parisien : « Je pense effectivement qu'il peut y avoir des conséquences. L'OM a 7 points de retard sur le PSG. C'est beaucoup et peu à la fois. D'abord parce que le PSG, on le voit, est capable de perdre n'importe quel match. Il peut tomber à Strasbourg et il peut s'incliner lors du clasico ».