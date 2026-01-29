Lucas Chevalier a un «souci» avec un autre joueur : Le PSG va prendre une décision

Recruter pour environ 55M€ hors bonus, Lucas Chevalier avait la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma, qui avait largement contribué à la victoire finale en Ligue des champions. Mais pour le moment, c'est loin d'être convaincant. D'ailleurs, le portier français se retrouve déjà menacé au PSG. Et Luis Enrique devrait prendre une décision imminente.
C'est un choix très fort et un message très clair que Luis Enrique a envoyé à son groupe mercredi soir à l'occasion de la venue de Newcastle à Paris. En effet, alors que Lucas Chevalier avait profité de la blessure de Matvey Safonov après la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo pour reprendre sa place dans les buts du PSG en 2026, le Russe, à peine remis de sa fracture de la main, était aligné face aux Magpies. Difficile donc d'y voir clair dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG, mais selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien, le débat pourrait être réglé sur Matvey Safonov est de nouveau titulaire à Strasbourg ce week-end. « Lucas Chevalier a du souci à se faire », selon lui.
«Chevalier a du souci à se faire»
« On aura un début de réponse dimanche à Strasbourg. La question a été posée à Luis Enrique mercredi soir : est-ce une passation de pouvoir ou juste un intérim ? Le coach a expliqué qu'il mettait ses gardiens dans les mêmes conditions de concurrence que les autres joueurs. Et qu'il ne savait absolument pas ce qu'il déciderait pour le prochain match. Mais s'il titularise à nouveau Safonov, Chevalier a du souci à se faire. En même temps, le Russe n'a pas été ébouriffant mercredi. Il n'a pas perdu de point mais il n'en a pas gagné non plus. Après, je le trouve plus rassurant que Chevalier, plus sobre, plus à l'aise dans le domaine aérien, mieux connecté à ses défenseurs. Bon, il suffit de dire ça pour qu'il se rate à Strasbourg s'il joue ! En tout cas, il y a un vrai match entre les deux gardiens », écrit-il lors d'une séance de questions-réponses sur le site du Parisien.
«On aura un début de réponse dimanche à Strasbourg»
Et en effet, en conférence de presse, Luis Enrique s'est montré particulièrement évasif au sujet de la hiérarchie au poste de gardien de but. « Je ne peux rien vous dire. Les mots... Je ne peux dire aucun mot et ne parler d'aucun sujet, mais quand tu vois ma décision ou mes décisions, c'est très clair pour tout le monde. Et je n'ai aucun problème à faire de la rotation avec les gardiens, je ne sais pas si je ferai ça, ou pas, mais je suis un entraîneur ouvert à exiger et à demander à mes joueurs d'être prêts à tous les moments. Mais je ne sais pas ce que je vais faire », a expliqué le coach du PSG après le match contre Newcastle.