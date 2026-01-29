Lucas Chevalier a un «souci» avec un autre joueur : Le PSG va prendre une décision

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruter pour environ 55M€ hors bonus, Lucas Chevalier avait la lourde tâche de remplacer Gianluigi Donnarumma, qui avait largement contribué à la victoire finale en Ligue des champions. Mais pour le moment, c'est loin d'être convaincant. D'ailleurs, le portier français se retrouve déjà menacé au PSG. Et Luis Enrique devrait prendre une décision imminente.

C'est un choix très fort et un message très clair que Luis Enrique a envoyé à son groupe mercredi soir à l'occasion de la venue de Newcastle à Paris. En effet, alors que Lucas Chevalier avait profité de la blessure de Matvey Safonov après la finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo pour reprendre sa place dans les buts du PSG en 2026, le Russe, à peine remis de sa fracture de la main, était aligné face aux Magpies. Difficile donc d'y voir clair dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG, mais selon Laurent Perrin, journaliste du Parisien, le débat pourrait être réglé sur Matvey Safonov est de nouveau titulaire à Strasbourg ce week-end. « Lucas Chevalier a du souci à se faire », selon lui.

«Chevalier a du souci à se faire» « On aura un début de réponse dimanche à Strasbourg. La question a été posée à Luis Enrique mercredi soir : est-ce une passation de pouvoir ou juste un intérim ? Le coach a expliqué qu'il mettait ses gardiens dans les mêmes conditions de concurrence que les autres joueurs. Et qu'il ne savait absolument pas ce qu'il déciderait pour le prochain match. Mais s'il titularise à nouveau Safonov, Chevalier a du souci à se faire. En même temps, le Russe n'a pas été ébouriffant mercredi. Il n'a pas perdu de point mais il n'en a pas gagné non plus. Après, je le trouve plus rassurant que Chevalier, plus sobre, plus à l'aise dans le domaine aérien, mieux connecté à ses défenseurs. Bon, il suffit de dire ça pour qu'il se rate à Strasbourg s'il joue ! En tout cas, il y a un vrai match entre les deux gardiens », écrit-il lors d'une séance de questions-réponses sur le site du Parisien.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗠𝗔𝗧𝗩𝗘𝗜̈ 𝗦𝗔𝗙𝗢𝗡𝗢𝗩 𝗘𝗦𝗧 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗙𝗔𝗖𝗘 𝗔̀ 𝗡𝗘𝗪𝗖𝗔𝗦𝗧𝗟𝗘 ! 🇷🇺❤️💙



🇫🇷 Lucas Chevalier débute sur le banc ! ❌ pic.twitter.com/FUZy8bAcoc — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 28, 2026