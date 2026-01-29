Le PSG perd un joueur : «Luis Enrique est très inquiet»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG avait l'occasion d'assurer sa qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, sans passer par les barrages. Mais pour cela, il fallait s'imposer contre Newcastle, ce qui n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle de la soirée. Luis Enrique avait en effet l'aire très inquiet.

Tenu en échec contre Newcastle (1-1) au Parc des Princes, le PSG ne va donc pas valider directement sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra passer par un barrage contre l'AS Monaco ou Qarabag. Et il faudra probablement faire sans Khvicha Kvaratskhelia. En effet, le Géorgien est sorti sur blessure en début de match. Victime d'une entorse à la cheville dont la gravité n'est pas encore connue, l'ancien ailier du Napoli pourrait bien manquer plusieurs semaines de compétition.

Get well soon, Kvara 🇬🇪❤️ pic.twitter.com/YpcXXFRRtt — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 28, 2026

«Luis Enrique semblait très inquiet hier soir» « Luis Enrique semblait très inquiet hier soir. C'est une grosse entorse de la cheville droite. Nous n'avons aucune nouvelle pour le moment », révèle-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien. D'ailleurs, en conférence de presse, Luis Enrique affichait effectivement ses doutes au sujet de la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. « C'est la cheville. (il fait une longue moue) C'est compliqué. Mais j'espère que je me trompe et que, demain, on peut avoir des bonnes nouvelles », confiait l'entraîneur du PSG devant la presse. Il faut dire Luis Enrique a déjà du se passer des services d'Achraf Hakimi pendant plusieurs semaines à cause d'une blessure similaire.