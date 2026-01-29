Le PSG perd un joueur : «Luis Enrique est très inquiet»

Mercredi soir, le PSG avait l'occasion d'assurer sa qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, sans passer par les barrages. Mais pour cela, il fallait s'imposer contre Newcastle, ce qui n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle de la soirée. Luis Enrique avait en effet l'aire très inquiet.
Tenu en échec contre Newcastle (1-1) au Parc des Princes, le PSG ne va donc pas valider directement sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cela, il faudra passer par un barrage contre l'AS Monaco ou Qarabag. Et il faudra probablement faire sans Khvicha Kvaratskhelia. En effet, le Géorgien est sorti sur blessure en début de match. Victime d'une entorse à la cheville dont la gravité n'est pas encore connue, l'ancien ailier du Napoli pourrait bien manquer plusieurs semaines de compétition.
«Luis Enrique semblait très inquiet hier soir»
« Luis Enrique semblait très inquiet hier soir. C'est une grosse entorse de la cheville droite. Nous n'avons aucune nouvelle pour le moment », révèle-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien. D'ailleurs, en conférence de presse, Luis Enrique affichait effectivement ses doutes au sujet de la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. « C'est la cheville. (il fait une longue moue) C'est compliqué. Mais j'espère que je me trompe et que, demain, on peut avoir des bonnes nouvelles », confiait l'entraîneur du PSG devant la presse. Il faut dire Luis Enrique a déjà du se passer des services d'Achraf Hakimi pendant plusieurs semaines à cause d'une blessure similaire.
Kvaratskhelia absent plusieurs semaines ?
En revanche, Luis Enrique était beaucoup moins inquiet concernant le contenu du match : « Je pense que ça a été un match avec une très bonne première mi-temps. On a démarré le match de manière positive, on a raté un pénalty, mais on a encore créé des occasions pour marquer plus d'un but. Je pense que la dernière action à la fin de la première mi-temps, sur laquelle on a encaissé le but, ça a fait du mal et en deuxième mi-temps, il a manqué un petit peu la capacité à créer plus d'occasions. Mais c'était difficile parce qu'ils sont une équipe physiquement très intéressante et forte. Nous savions avant le match la difficulté mais je pense qu'on a mérité de gagner, bien sûr. Pas avec beaucoup de différence, mais on a mérité un petit peu plus. C'est mon avis. »