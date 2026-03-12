Kylian Mbappé taclé après la polémique : Un journaliste l'envoie à Paris

Amadou Diawara

Touché au genou depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé doit manquer plusieurs semaines de compétition. Alors que le Real Madrid avait déjà fait son diagnostic concernant cette blessure, l'international français est allé à Paris pendant quelques jours pour avoir un second avis. Ce qui n'a pas plu à un journaliste espagnol, ayant lâché une punchline sur Kylian Mbappé.

Handicapé par son genou depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé a forcé sur sa blessure ces derniers mois. Alors que son cas s'est aggravé, le numéro 10 du Real Madrid est contraint de rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Déjà suivi par les médecins du club merengue, Kylian Mbappé s'est rendu à Paris dernièrement pour avoir un second avis de la part de professionnels de santé français. Ce qui a provoqué une polémique en Espagne.

Kylian Mbappé : Les images qui font le buzz après sa virée à Paris https://t.co/YOjCvpjn18 — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

«Ici, il y a un joueur qui aime les couleurs» De retour à Madrid, Kylian Mbappé a assisté au carton du Real face à Manchester City (3-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Depuis les tribunes du Bernabeu, l'attaquant de 27 ans a pu assister au spectacle offert par son équipe - qui était privé de plusieurs éléments importants - et par Federico Valverde en particulier. En effet, celui qui portait le brassard de capitaine ce mercredi soir a inscrit un triplé contre les Citizens.