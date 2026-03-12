Il fait «son show» avec le PSG et les fait craquer sur La Chaine L’Equipe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Certes le PSG a gagné largement face à Chelsea ce mercredi soir (5-2), mais le fait est que plusieurs joueurs de Luis Enrique n’ont pas vraiment été convaincants. En effet, les copies rendues par certains Parisiens ont été décevantes. Et il y en a d’ailleurs un au PSG qui a agacé particulièrement les consultants sur La Chaine L’Equipe.

Avec sa victoire face à Chelsea (5-2), le PSG a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a donc pris une sérieuse avance et pourtant, il y en a des choses à redire sur la performances de certains joueurs de Luis Enrique. Titulaire au coup d’envoi côté PSG, Désiré Doué s’est encore une fois montré en deçà de ses standards. Et ce qu’a montré l’international français en a crispé plus d’un.

Un attaquant régale au PSG : Il l'avait annoncé à la télévision ! https://t.co/mmQ3iLE2os — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

« J’ai dit intermittent, j’aurais pu dire exaspérant » Ce jeudi, lors de L’Equipe de Greg sur La Chaine L’Equipe, Raymond Domenech a ainsi fait part de son mécontentement à propos du match livré par Désiré Doué. « Désiré Doué doit avoir un niveau moyen supérieur à ça ? Ah oui. J’ai dit intermittent, j’aurais pu dire exaspérant. On peut le voir d’entrée, quand il commence à prendre le ballon, qu’il s’arrête avec le ballon et qu’il fait un grigri ou deux, on peut l’enlever direct, on sait que son match va être à ce niveau là. Quand il commence à prendre le ballon, à aller provoquer, à accélérer, on se dit que là il est bien. Mais quand il veut faire son show, il est fatigant. Et en plus, il ne réussit pas. Parce que s’il faisait ses prises de balle en mouvement, il peut être extraordinaire, il a un talent fou », a-t-il dit du joueur du PSG.