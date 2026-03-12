Il fait «son show» avec le PSG et les fait craquer sur La Chaine L’Equipe

Certes le PSG a gagné largement face à Chelsea ce mercredi soir (5-2), mais le fait est que plusieurs joueurs de Luis Enrique n’ont pas vraiment été convaincants. En effet, les copies rendues par certains Parisiens ont été décevantes. Et il y en a d’ailleurs un au PSG qui a agacé particulièrement les consultants sur La Chaine L’Equipe.
Avec sa victoire face à Chelsea (5-2), le PSG a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale a donc pris une sérieuse avance et pourtant, il y en a des choses à redire sur la performances de certains joueurs de Luis Enrique. Titulaire au coup d’envoi côté PSG, Désiré Doué s’est encore une fois montré en deçà de ses standards. Et ce qu’a montré l’international français en a crispé plus d’un.
« J’ai dit intermittent, j’aurais pu dire exaspérant »
Ce jeudi, lors de L’Equipe de Greg sur La Chaine L’Equipe, Raymond Domenech a ainsi fait part de son mécontentement à propos du match livré par Désiré Doué. « Désiré Doué doit avoir un niveau moyen supérieur à ça ? Ah oui. J’ai dit intermittent, j’aurais pu dire exaspérant. On peut le voir d’entrée, quand il commence à prendre le ballon, qu’il s’arrête avec le ballon et qu’il fait un grigri ou deux, on peut l’enlever direct, on sait que son match va être à ce niveau là. Quand il commence à prendre le ballon, à aller provoquer, à accélérer, on se dit que là il est bien. Mais quand il veut faire son show, il est fatigant. Et en plus, il ne réussit pas. Parce que s’il faisait ses prises de balle en mouvement, il peut être extraordinaire, il a un talent fou », a-t-il dit du joueur du PSG.
« Il m’a bien énervé »
Et Raymond Domenech n’était pas le seul agacé par Désiré Doué. En effet, Olivier Rouyer, qui est pourtant fan du Parisien, a lâché : « Il m’a agacé mon chouchou ? Il m’a bien énervé. Et puis d’entrée. Deuxième ou troisième ballon, je dis ça y est. J’aurais presque pu lui envoyer un SMS en lui disant tu me chauffes. Je trouve que depuis le match face à Rennes, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Pourquoi ? Je ne sais pas ».