PSG - Transfert annulé : Le désistement qui a changé la carrière de Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n’est plus à présenter. Après plus de 20 ans de carrière, Cristiano Ronaldo a fait le tour de la question tant en club qu’en sélection. Il ne lui manque plus que la Coupe du monde qu’il peut encore aller chercher avec le Portugal en Amérique du nord cet été du haut de ses 41 ans. Une carrière entamée au Sporting Lisbonne avec une confirmation à Manchester United. Néanmoins, une opération menée par le PSG aurait pu tout changer…

En 2026, à bientôt 41 ans, Cristiano Ronaldo n’a pas encore raccroché les crampons et continue de développer le football saoudien de par sa présence à Al-Nassr. Le quintuple Ballon d’or et champion d’Europe avec le Portugal en 2016 a tout raflé sur son passage avec Manchester United et le Real Madrid notamment. Cependant, indépendamment de sa volonté, sa carrière aurait pu prendre une tout autre tournure si le PSG avait travaillé différemment pour un transfert.

«Je pense que c’est bouclé pour Ronaldinho» En août 2003, seulement âgé de 18 ans, Cristiano Ronaldo a quitté le Sporting Lisbonne pour Manchester United après une rencontre entre les deux clubs en pré-saison au cours de laquelle le Portugais avait choqué les Red Devils. Toutefois, cette opération n’aurait jamais pu se concrétiser si Sir Alex Ferguson était arrivé à ses fins avec un joueur du PSG : Ronaldinho. Ex-milieu de terrain de Manchester United, Paul Scholes a livré les coulisses de cette opération avec le Ballon d’or 2005 qui a capoté faisant les affaires de Ronaldo. « Nous allions en tournée de pré-saison en Amérique. Le manager est venu parler à certains d’entre nous, ce qui était extrêmement rare : « Je pense que c’est bouclé pour Ronaldinho ». Il était au PSG et c’était un joueur incroyable ».

Imagine Ronaldinho under Sir Alex. This is how close it was to happening... 🤩 pic.twitter.com/rQvt9Dwjni — The Good, The Bad & The Football (@goodbadftblpod) January 28, 2026