PSG - Transfert annulé : Le désistement qui a changé la carrière de Cristiano Ronaldo !

Il n’est plus à présenter. Après plus de 20 ans de carrière, Cristiano Ronaldo a fait le tour de la question tant en club qu’en sélection. Il ne lui manque plus que la Coupe du monde qu’il peut encore aller chercher avec le Portugal en Amérique du nord cet été du haut de ses 41 ans. Une carrière entamée au Sporting Lisbonne avec une confirmation à Manchester United. Néanmoins, une opération menée par le PSG aurait pu tout changer…
En 2026, à bientôt 41 ans, Cristiano Ronaldo n’a pas encore raccroché les crampons et continue de développer le football saoudien de par sa présence à Al-Nassr. Le quintuple Ballon d’or et champion d’Europe avec le Portugal en 2016 a tout raflé sur son passage avec Manchester United et le Real Madrid notamment. Cependant, indépendamment de sa volonté, sa carrière aurait pu prendre une tout autre tournure si le PSG avait travaillé différemment pour un transfert.
«Je pense que c’est bouclé pour Ronaldinho»
En août 2003, seulement âgé de 18 ans, Cristiano Ronaldo a quitté le Sporting Lisbonne pour Manchester United après une rencontre entre les deux clubs en pré-saison au cours de laquelle le Portugais avait choqué les Red Devils. Toutefois, cette opération n’aurait jamais pu se concrétiser si Sir Alex Ferguson était arrivé à ses fins avec un joueur du PSG : Ronaldinho. Ex-milieu de terrain de Manchester United, Paul Scholes a livré les coulisses de cette opération avec le Ballon d’or 2005 qui a capoté faisant les affaires de Ronaldo. « Nous allions en tournée de pré-saison en Amérique. Le manager est venu parler à certains d’entre nous, ce qui était extrêmement rare : « Je pense que c’est bouclé pour Ronaldinho ». Il était au PSG et c’était un joueur incroyable ».
«Je pense que je vais lui donner le numéro 7»
Pour le podcast The Good, The Bad & The Football, Paul Scholes a assuré que tout était considérablement avancé au sujet du transfert de Ronalidinho avec Manchester United. Au point où Sir Alex Ferguson avait prévu de lui offrir le légendaire numéro 7 finalement porté par Cristiano Ronaldo après que le deal soit tombé à l'eau et que le Brésilien ait signé en faveur du FC Barcelone. « On se dirige vers les Etats-Unis, on s’entraîne quelques fois et le premier match arrive. Même là, il pensait toujours que l’opération était bouclée parce qu’il était dans le vestiaire et disait : « Je pense que je vais lui donner le numéro 7 » ». Ce fut honnêtement à ce point avancé. Nous étions excités parce que c’est un talent incroyable. Si Ronaldinho aurait marché dans l’équipe ? Absolument, il aurait été génial ».