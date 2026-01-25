Real Madrid : Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est en feu au Real Madrid depuis le début de saison. L’attaquant de 27 ans ne cesse d’empiler les buts, affichant ainsi une moyenne spectaculaire. Et s’il poursuit sur sa lancée, le capitaine de l’équipe de France pourrait bien finir par rejoindre un certain Cristiano Ronaldo chez les Merengue.

Kylian Mbappé empile les buts au Real Madrid depuis son arrivée après son départ libre du PSG. Déjà sacré Soulier d’Or la saison dernière, l’attaquant de 27 ans poursuit sur sa belle lancée sur cet exercice 2025-2026. Auteur d’un doublé contre Villarreal ce samedi (0-2), le capitaine de l’équipe de France a porté son total à 34 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues. Et s’il ne baisse pas en régime d’ici la fin de saison, il pourrait tout-à-fait rejoindre un certain Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé en route pour détrôner Cristiano Ronaldo ? Comme le rapporte AS, Kylian Mbappé affiche une moyenne fantastique de 1,21 but par match. Pour mettre les choses en perspectives, le quintuple Ballon d’Or en était à 1,02 réalisation par rencontre lorsqu’il a quitté le Real Madrid. Le champion du monde 2018 semble d’ailleurs sur une excellente voie pour dépasser le record de 61 buts sur une seule et même saison, détenu par Cristiano Ronaldo lui-même.