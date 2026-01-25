Kylian Mbappé, le moment «étrange et fou» face à Brahim Diaz !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un doublé face à Villarreal samedi, Kylian Mbappé a permis au Real Madrid de décrocher une nouvelle victoire et de reprendre la tête du championnat devant le FC Barcelone, qui n'a pas encore joué. C'est surtout le deuxième but de l'attaquant français qui a beaucoup fait parler puisqu'il a opté pour une option surprenante pour inscrire son penalty...

En obtenant un penalty en fin de match, Kylian Mbappé s'est chargé de le tirer et a inscrit un doublé. L'attaquant français a décidé de tirer une panenka et a réussi son geste sous les yeux de Brahim Diaz. Le Marocain avait fait couler son pays en finale de la CAN en ratant ce geste. Si Mbappé a expliqué l'avoir fait pour son coéquipier, d'autres ont du mal à faire une analyse aussi positive.

Le geste de Mbappé qui choque tout le monde Depuis samedi soir, le geste de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre. Le joueur du Real Madrid voulait apporter son soutien à Brahim Diaz en inscrivant une panenka mais certains observateurs peuvent en tirer une autre interprétation. C'est le cas de Rio Mavuba qui était très surpris. « Un hommage assez spécial. Déjà c’est un geste qui prouve qu'il est en pleine confiance. Un vrai geste technique, cette fameuse panenka dont on parle depuis un petit mot. Le plus étrange et le plus fou, c’est qu’il a fait ça sous les yeux de Brahim Diaz. Ça faisait un peu regarde mon petit comment ça se passe la panenka. C’est vrai que ça m’a un peu surpris, mais la belle image c’est la célébration ensemble et ça reste quand même un Mbappé en pleine forme » déclare-t-il dans Téléfoot.