«C'est honteux» : Kylian Mbappé provoque une humiliation

Depuis le début de la saison, le Real Madrid alterne le bon et le moins bon, ce qui n'a pas empêché Xabi Alonso d'être démis de ses fonctions. Et alors qu'Alvaro Arbeloa est arrivé sur le banc merengue, les résultats sont pour le moment positifs comme en témoigne une démonstration en Ligue des champions.

La situation de l'AS Monaco continue d'interpeller. Déjà en grande difficulté en Ligue 1, le club du Rocher a été humilié en Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid avec notamment un doublé de Kylian Mbappé (1-6). Pour Ludovic Obraniak, c'est tout simplement honteux.

Le Real Madrid humilie l'AS Monaco avec Mbappé « Un set de tennis, c’est honteux. Te faire jongler au Bernabeu, cela peut arriver. Mais le cinquième but… Quand tu en a pris quatre, le sac à dos est déjà assez chargé comme ça. Là, tu commences à aller titiller un peu les chevilles, à mettre un peu d’agressivité. Tu te fais au moins respecter, tu montres un peu d’orgueil pour essayer de finir du mieux possible. Parce qu’encore une fois, se faire jongler là-bas, cela peut arriver à n’importe quelle équipe », assure-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE avant de poursuivre.