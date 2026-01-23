Luis Enrique au Real Madrid : Le PSG en danger ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis le 5 juillet 2023, Luis Enrique est le patron du vestiaire du PSG. Depuis, le club de la capitale a déjà rallongé son bail initial pour deux saisons supplémentaires en raflant au passage tous les trophées majeurs. L’heure serait à la discussion d’un nouveau contrat alors qu’en parallèle, le Real Madrid semblerait s’inviter à la fête.

Le Real Madrid change de coach comme de chemise ces derniers temps. Après le départ de Carlo Ancelotti pour la sélection nationale brésilienne en juin dernier, Xabi Alonso avait hérité des rênes de l’effectif merengue. Néanmoins, sept mois plus tard, le champion d’Europe 2014 avec la Casa Blanca a pris la porte en début de semaine dernière. Alvaro Arbeloa l’a remplacé en lieu et place sur le banc de touche. Mais il est déjà question de son successeur dans la presse avec un nom qui revient avec insistance : Jürgen Klopp.

Luis Enrique et le Real Madrid, la menace est connue du PSG Et si Luis Enrique, passé au Real Madrid en tant que joueur entre 1991 et 1996, endossait le costume d’entraîneur ? C’est une option évoquée dans les médias et commentée par Duncan Castles au cours du Transfers Podcast. Dans l’épisode publié jeudi soir, le journaliste du Times a rassuré les supporters du PSG et fans de Luis Enrique : le Paris Saint-Germain serait particulièrement tranquille à ce sujet, persuadé que le technicien espagnol n’accepterait en aucun cas de prendre en main le groupe du Real Madrid sous les circonstances actuelles. De plus, un départ du PSG n’engendrerait pas une nouvelle aventure ailleurs. Castles affirme que Luis Enrique prendrait un congé sabbatique afin de souffler.