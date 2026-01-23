Kylian Mbappé : Il sort du silence après l’échange lunaire !

Samedi dernier, le Real Madrid s’imposait avec difficulté face à Levante (2-0). Une rencontre au cours de laquelle on a pu assister à un échange complètement inattendu avec Kylian Mbappé. En effet, un joueur adverse a tenu des propos étonnants au moment où le Français allait tirer son penalty. Entraîneur de Levante, Luis Castro est revenu sur ce moment qui a fait parler.
Buteur sur penalty face à Levante, Kylian Mbappé a eu un échange particulier avec Alan Matturro juste avant de tirer. En effet, l’Uruguayen s’est moqué de son propre gardien, glissant à l’attaquant du Real Madrid : « Il se prend pour Emiliano Martinez ». Ce à quoi Mbappé avait répondu en disant qu’il avait déjà mis des penaltys face au gardien argentin.
« À 18 ans, on attend de lui la maturité d'un homme de 50 ans »
Entraîneur de Levante, Luis Castro s’est exprimé en conférence de presse sur les propos de son joueur, Alan Matturro, face à Kylian Mbappé. Ainsi, il a fait savoir : « Je n'ai pas parlé avec Matturro. (…) Ce qui est clair, c'est que Matturro a fait un match exceptionnel à Madrid. On le connaît ; il n'a pas 50 ans. À 18 ans, on attend de lui la maturité d'un homme de 50 ans. À son âge, je buvais des verres avec mes amis. Je faisais des folies. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on se focalise trop sur les erreurs des autres et pas assez sur leurs réussites ».
« Il a fait un très bon match à Madrid, et c'est ce dont je me souviendrai »
« On se concentre sur l'erreur parce que c'est humain. Je me souviendrai de lui pour ce qu'il est, en tant que personne et en tant que joueur qui se donne à fond pour l'équipe. Il a fait un très bon match à Madrid, et c'est ce dont je me souviendrai. J'ai un fils et une fille. Ils ne sont pas parfaits, et même quand ils font des erreurs, je les aime quand même. Matturro est l'un d'eux. Demain, je pense que tout le monde sera avec lui », a poursuivi l’entraîneur de Levante.