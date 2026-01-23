Kylian Mbappé : Il sort du silence après l’échange lunaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi dernier, le Real Madrid s’imposait avec difficulté face à Levante (2-0). Une rencontre au cours de laquelle on a pu assister à un échange complètement inattendu avec Kylian Mbappé. En effet, un joueur adverse a tenu des propos étonnants au moment où le Français allait tirer son penalty. Entraîneur de Levante, Luis Castro est revenu sur ce moment qui a fait parler.

Buteur sur penalty face à Levante, Kylian Mbappé a eu un échange particulier avec Alan Matturro juste avant de tirer. En effet, l’Uruguayen s’est moqué de son propre gardien, glissant à l’attaquant du Real Madrid : « Il se prend pour Emiliano Martinez ». Ce à quoi Mbappé avait répondu en disant qu’il avait déjà mis des penaltys face au gardien argentin.

« À 18 ans, on attend de lui la maturité d'un homme de 50 ans » Entraîneur de Levante, Luis Castro s’est exprimé en conférence de presse sur les propos de son joueur, Alan Matturro, face à Kylian Mbappé. Ainsi, il a fait savoir : « Je n'ai pas parlé avec Matturro. (…) Ce qui est clair, c'est que Matturro a fait un match exceptionnel à Madrid. On le connaît ; il n'a pas 50 ans. À 18 ans, on attend de lui la maturité d'un homme de 50 ans. À son âge, je buvais des verres avec mes amis. Je faisais des folies. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on se focalise trop sur les erreurs des autres et pas assez sur leurs réussites ».