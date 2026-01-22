Rupture : Kylian Mbappé se prend un stop !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a mis la main sur Kylian Mbappé après des années à lui avoir fait la cour à l’été 2024 au terme d’une rupture très médiatisée avec le PSG. Le Français sortait d’une relation professionnelle de sept ans et avait préparé un documentaire grâce à des images captées lors de sa dernière danse parisienne. Mais le Real Madrid serait intervenu.

Kylian Mbappé a fait sa tournée d’adieu au PSG au cours de la saison 2023/2024. Il savait pertinemment qu’il ne resterait pas au sein du club de la capitale et avait déjà transmis son courrier aux dirigeants du Paris Saint-Germain comme quoi il n’allait pas activer la clause présente dans son contrat afin de le rallonger d’une saison soit jusqu’en juin 2025. Dès lors, Mbappé a soigné sa sortie en préparant des adieux romancés pour le dénouement d’une relation de 7 ans avec le PSG.

Kylian Mbappé a mis en image sa rupture avec le PSG Comme Fabrice Hawkins le souligne dans son livre : De l’enfer au paradis, regroupant « les secrets des deux saisons qui ont changé l’histoire du PSG », le Real Madrid serait intervenu au moment du montage du documentaire de Kylian Mbappé et de son équipe basé sur sa dernière saison au PSG. Au moment de son arrivée à la Casa Blanca à l’été 2024, les dirigeants merengue lui auraient soumis une requête assez surprenante.