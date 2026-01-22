PSG - Signature d'Ousmane Dembélé : La sale coup de Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine discussion avec Ousmane Dembélé pour une prolongation de contrat, le PSG se retrouve confronté aux exigences du Ballon d'Or. Des exigences renforcées par le salaire que touchait Kylian Mbappé à Paris, mais que le club de la capitale refuse désormais catégoriquement de verser.

Mardi soir, au micro de Cannal+, Nasser Al-Khelaïfi a fait le point sur l'avenir d'Ousmane Dembélé et sur les discussions pour sa prolongation : « On a une politique au club, un salary cap pour les joueurs. Mais tout le monde le sait, tout le monde le respecte. C’est l’équipe et le club qui sont le plus important. Mais Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. C’est une magnifique personne ». Invité à commenter la sortie du président du PSG, Laurent Perrin, journaliste du Parisien, rétablit la vérité, assurant que le club de la capitale ne voulait plus de salaire à la Mbappé.

«Nasser Al-Khelaïfi a utilisé un terme inapproprié» « Je crois que Nasser Al-Khelaïfi a utilisé un terme inapproprié pour tenter de faire passer un message. Il n’existe aucun salary cap, ni au PSG, ni dans le football français ou européen. Je pense qu’il voulait dire que dans la nouvelle gestion du PSG, il n’est plus question d’avoir un joueur avec un salaire astronomique de 6 millions d’euros par mois, ce qui était le cas de Mbappé », écrit-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.