Signature d'Ousmane Dembélé : Le PSG a menti !

Mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi est sorti du silence au sujet de la prolongation d'Ousmane Dembélé, assurant qu'il existait un salary cap au PSG qui empêchait le club de la capitale de faire des folies. Cependant, dans la réalité, la situation serait bien différente et le propos du président du PSG ne serait par complétement vrais.

Alors que les discussions se poursuivent au sujet de la prolongation d'Ousmane Dembélé, Nasser Al-Khelaïfi a fait quelques révélations à ce sujet mardi soir au micro de Canal+. Le président du PSG a notamment évoqué l'existence d'un « un salary cap pour les joueurs ». Une annonce inédite qui ne reflète toutefois pas la vérité à en croire le journaliste du Parisien Laurent Perrin.

Al-Khlaïfi a menti pour Dembélé ? « Je crois que Nasser Al-Khelaïfi a utilisé un terme inapproprié pour tenter de faire passer un message. Il n’existe aucun salary cap, ni au PSG, ni dans le football français ou européen. Je pense qu’il voulait dire que dans la nouvelle gestion du PSG, il n’est plus question d’avoir un joueur avec un salaire astronomique de 6 millions d’euros par mois, ce qui était le cas de Mbappé », écrit-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien, avant de poursuivre.