Salaire d'Ousmane Dembélé : La réponse cash du boss du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Élu Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé voit son contrat actuel expirer en 2028 du côté du PSG, qui souhaiterait prolonger son numéro 10. Alors que des négociations en ce sens seraient en cours entre les différentes parties, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé à ce sujet ce mardi à la télévision.

Devenu une véritable légende du PSG, Ousmane Dembélé fait face à une grande décision concernant son avenir. Alors que son contrat actuel expire en juin 2028, le numéro 10 parisien devrait prochainement recevoir une offre de prolongation.

Dembélé, un problème au niveau du salaire ? Au cours des dernières semaines, certaines sources ont indiqué que le Français se montrait plutôt gourmand au niveau de son salaire. Désormais doté d’un nouveau statut, le Ballon d’Or 2025 souhaiterait que le PSG lui donne un salaire en adéquation avec ses nouvelles performances. Cependant, fidèle à sa nouvelle politique à la fois sportive et salariale, le club parisien ne souhaite pas faire des folies, comme l’a confirmé le président Nasser Al-Khelaïfi ce mardi.