Signature avec Luis Enrique, le PSG se fait recaler !

Considéré comme un joueur de complément utile par Luis Enrique, Kang-In Lee pourrait quitter le PSG cet hiver. Convoité par l’Atlético de Madrid, le Sud-Coréen de 24 ans ne serait pas contre rejoindre les Colchoneros, et aurait décidé de ne pas prolonger son contrat le liant au club parisien. Explications.
Le mercato hivernal du PSG pourrait finalement réserver son lot de surprises. Le club parisien, qui finalise actuellement l’arrivée du jeune Dro Fernandez (18 ans), pourrait également connaître un départ important. Depuis plusieurs jours, le PSG voit Kang-In Lee être activement convoité par l’Atlético de Madrid.
Quel avenir pour Lee ?
Comme révélé par plusieurs médias espagnols, le Sud-Coréen est un profil qui plaît aux Colchoneros, qui négocient un transfert avec le PSG. Cependant, comme indiqué par l’Equipe, Luis Enrique n’est pas forcément ouvert à un départ du numéro 19, qu’il considère comme important. De ce fait, le PSG pourrait être amené prochainement à offrir une offre de prolongation à son joueur.
Le Sud-Coréen ne veut pas prolonger
Mais voilà que d’après MARCA, Kang-In Lee n’a aucune intention de prolonger son bail le liant au PSG. Formé en Liga, le joueur de 24 ans ne serait pas contre un retour en Espagne, et aimerait retrouver davantage de temps de jeu à l’étranger, lui qui ne connaît qu’un rôle de joker à Paris.