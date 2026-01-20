Signature avec Luis Enrique, le PSG se fait recaler !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme un joueur de complément utile par Luis Enrique, Kang-In Lee pourrait quitter le PSG cet hiver. Convoité par l’Atlético de Madrid, le Sud-Coréen de 24 ans ne serait pas contre rejoindre les Colchoneros, et aurait décidé de ne pas prolonger son contrat le liant au club parisien. Explications.

Le mercato hivernal du PSG pourrait finalement réserver son lot de surprises. Le club parisien, qui finalise actuellement l’arrivée du jeune Dro Fernandez (18 ans), pourrait également connaître un départ important. Depuis plusieurs jours, le PSG voit Kang-In Lee être activement convoité par l’Atlético de Madrid.

Quel avenir pour Lee ? Comme révélé par plusieurs médias espagnols, le Sud-Coréen est un profil qui plaît aux Colchoneros, qui négocient un transfert avec le PSG. Cependant, comme indiqué par l’Equipe, Luis Enrique n’est pas forcément ouvert à un départ du numéro 19, qu’il considère comme important. De ce fait, le PSG pourrait être amené prochainement à offrir une offre de prolongation à son joueur.