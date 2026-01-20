Ousmane Dembélé : Le PSG va refaire le coup, transfert imminent !

Durant l'été 2023, le PSG parvenait à recruter Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone en profitant d'une clause dans son contrat. Toutefois, les deux clubs avaient finalement négocié un transfert pour arranger toutes les parties. Une situation qui pourrait se reproduire avec Dro Fernandez.
Bien que discret sur le mercato, le PSG pourrait toutefois saisir une opportunité qui se présente en Espagne. En effet, frustré par son temps de jeu, le crack du FC Barcelone Dro Fernandez a d'ores et déjà annoncé qu'il ne prolongerait pas son bail qui s'achève en 2027. Et alors qu'il dispose d'une clause libératoire estimée à 6M€, le milieu de 18 ans est une proie très accessible pour le PSG.
Discussions PSG-Barça pour Dro ?
Toutefois, selon les informations de SPORT, le FC Barcelone n'a pas dit son dernier mot. Et pour cause, bien que le départ de Dro Fernandez soit acté dans l'esprit des décideurs catalans, ces derniers ont prévu de demander un geste à son agent Luis de la Peña à l'occasion d'un rendez-vous la semaine prochaine. L'idée serait réclamer une sorte de reconnaissance après avoir formé le joueur en demandant un transfert et non le règlement de la clause libératoire fixée à 6M€. Le Barça se sent floué et trahi dans ce dossier et espère donc que l'entourage de Dro Fernandez acceptera de négocier un transfert qui permettrait de récupérer un peu plus de 10M€.
Un nouveau coup à la Dembélé ?
Reste à savoir si le PSG acceptera, mais SPORT rappelle que le même cas de figure s'est présenté avec Ousmane Dembélé en 2023. Alors que l'international français disposait d'une clause dans son contrat lui permettant de quitter le Barça, les deux clubs avaient finalement négocier un transfert avoisinant les 50M€ à des conditions finalement plus avantageuses pour toutes les parties. Les Parisiens pourraient donc à nouveau accepter de discuter d'un transfert de Dro Fernandez plutôt que de lever sa clause libératoire.