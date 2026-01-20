Ousmane Dembélé : Le PSG va refaire le coup, transfert imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2023, le PSG parvenait à recruter Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone en profitant d'une clause dans son contrat. Toutefois, les deux clubs avaient finalement négocié un transfert pour arranger toutes les parties. Une situation qui pourrait se reproduire avec Dro Fernandez.

Bien que discret sur le mercato, le PSG pourrait toutefois saisir une opportunité qui se présente en Espagne. En effet, frustré par son temps de jeu, le crack du FC Barcelone Dro Fernandez a d'ores et déjà annoncé qu'il ne prolongerait pas son bail qui s'achève en 2027. Et alors qu'il dispose d'une clause libératoire estimée à 6M€, le milieu de 18 ans est une proie très accessible pour le PSG.

Discussions PSG-Barça pour Dro ? Toutefois, selon les informations de SPORT, le FC Barcelone n'a pas dit son dernier mot. Et pour cause, bien que le départ de Dro Fernandez soit acté dans l'esprit des décideurs catalans, ces derniers ont prévu de demander un geste à son agent Luis de la Peña à l'occasion d'un rendez-vous la semaine prochaine. L'idée serait réclamer une sorte de reconnaissance après avoir formé le joueur en demandant un transfert et non le règlement de la clause libératoire fixée à 6M€. Le Barça se sent floué et trahi dans ce dossier et espère donc que l'entourage de Dro Fernandez acceptera de négocier un transfert qui permettrait de récupérer un peu plus de 10M€.