Une star du PSG retrouve son ex : C'est le choc !

Ce mardi soir, le PSG se déplace au Portugal pour y défier le Sporting CP. Une rencontre forcément particulière pour Nuno Mendes qui retrouve son ex-club où il a été formé. Et où il a laissé visiblement d'excellents souvenirs bien que l'un de ses anciens entraîneurs reconnaisse être choqué par le niveau atteint par Nuno Mendes.

Depuis son arrivée au PSG, Nuno Mendes n'a cessé de monter en puissance au point de s'imposer comme le meilleur latéral gauche du monde. Un statut qui fait l'unanimité et qui ne souffre d'aucune contestation possible. Et pourtant, alors que le PSG affronte le Sporting CP ce mardi soir, club formateur de Nuno Mendes, au Portugal, on se souvient d'un joueur qui ne survolait pas les débats dans sa jeunesse. Joao Plantier, son entraîneur en U11, est donc assez impressionné par la dimension prise par Nuno Mendes.

Nuno Mendes choque son ancien entraîneur « Ce n'était pas l'un des meilleurs, il n'avait pas le talent qu'il a maintenant, il était plutôt dans un second groupe mais il était déjà spécial, avec une activité différente, une résistance incroyable, il n'arrêtait pas de courir. À l'époque, c'était du 7 contre 7 et il couvrait toute l'aile gauche. Physiquement, il était en retard, c'était l'un des plus petits. Mais il faisait toujours ce qu'on lui demandait », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.