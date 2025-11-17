Transfert loin du PSG : L’annonce choc sur Nuno Mendes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme de longues négociations qui ont fait l'objet d'un véritable feuilleton, Nuno Mendes a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2029 avec le PSG en février dernier. Et pourtant, le latéral gauche portugais semble bel et bien passé tout proche du départ lorsqu'il n'arrivait pas à trouver un accord avec ses dirigeants... Explications.

En décembre 2024, alors que Nuno Mendes (23 ans) se plaignait de sa situation salariale au sein du PSG et forçait pour signer un nouveau contrat, les relations étaient loin d'être évidentes avec ses dirigeants. Il était même question d'un transfert en direction de Manchester United à ce moment-là, mais finalement, Mendes a fini par prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2029, et la nouvelle a été officialisée en février.

Nuno Mendes frustré contre le PSG ? Interrogé dans le podcast Aliotalk, le journaliste Fabrice Hawkins a livré les coulisses de ce feuilleton Mendes au PSG avec notamment le désaccord majeur au début des négociations : « Ça crée beaucoup de frustration parce que, quand on a un joueur comme lui important qui fait partie du onze, et qu’on gagne moins qu’un titi parisien ou qu’un joueur qui ne joue quasiment jamais. Ça fait mal à l’ego et dans un vestiaire, ça compte », explique le journaliste de RMC Sport.