Transfert loin du PSG : L’annonce choc sur Nuno Mendes !

Au terme de longues négociations qui ont fait l'objet d'un véritable feuilleton, Nuno Mendes a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2029 avec le PSG en février dernier. Et pourtant, le latéral gauche portugais semble bel et bien passé tout proche du départ lorsqu'il n'arrivait pas à trouver un accord avec ses dirigeants... Explications.
En décembre 2024, alors que Nuno Mendes (23 ans) se plaignait de sa situation salariale au sein du PSG et forçait pour signer un nouveau contrat, les relations étaient loin d'être évidentes avec ses dirigeants. Il était même question d'un transfert en direction de Manchester United à ce moment-là, mais finalement, Mendes a fini par prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2029, et la nouvelle a été officialisée en février.
Nuno Mendes frustré contre le PSG ?
Interrogé dans le podcast Aliotalk, le journaliste Fabrice Hawkins a livré les coulisses de ce feuilleton Mendes au PSG avec notamment le désaccord majeur au début des négociations : « Ça crée beaucoup de frustration parce que, quand on a un joueur comme lui important qui fait partie du onze, et qu’on gagne moins qu’un titi parisien ou qu’un joueur qui ne joue quasiment jamais. Ça fait mal à l’ego et dans un vestiaire, ça compte », explique le journaliste de RMC Sport.
« Il a envisagé très sérieusement de partir »
Et Nuno Mendes est même passé proche d'un départ loin du PSG selon Hawkins : « Ils ont essayé de faire plusieurs propositions et notamment celles qui semblaient adéquates, mais qui ne convenaient pas à Nuno Mendes. C’est pour ça qu’à un moment donné, il a envisagé très, très sérieusement de partir. Pas parce qu’il voulait quitter le PSG, mais puisqu’encore une fois, il ne se sentait pas considéré financièrement et sportivement ». Finalement, les deux parties ont réussi à trouver un terrain d'entente et à éviter une séparation...